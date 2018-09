Mainz (ots) -Mittwoch, 19. September 2018, 19.20 UhrErstausstrahlungDer internationale Durchbruch gelang Cécilia Bartoli mit einemAuftritt an der Pariser Oper vor 30 Jahren, seither ist sie eine dererfolgreichsten Mezzosopranistinnen unserer Zeit: Am Mittwoch, 19.September 2018, 19.20 Uhr, ist Cécilia Bartoli zu Gast im3sat-"Kulturzeit"-Studio.Mit ihrer Hommage an Maria Callas an der Pariser Oper machteCécilia Bartoli 1988 Herbert von Karajan, Daniel Barenboim undNikolaus Harnoncourt auf sich aufmerksam, sie waren beeindruckt vonihrem Können und ihrer schier unbändigen Energie. Mit"Kulturzeit"-Moderatorin Cécile Schortmann spricht Cécilia Bartoliüber ihre einzigartige Karriere und ihre Fähigkeit, stets neueZugänge zur klassischen Musik zu eröffnen. Ob mit "Opera Proibita",den verbotenen Arien, "Sacrificium", dem Gesang der Kastraten, odermit der Entdeckung der Sängerin Maria Malibran - immer wieder setztsich die Interpretin intensiv mit der Musik, aber auch demzeitgeschichtlichen Hintergrund auseinander.Seit 2012 ist die italienisch-österreichische Opernsängerin alserste Frau Intendantin der Salzburger Pfingstfestspiele, sie hat ihreigenes Label gegründet sowie ihr eigenes Ensemble. Cécilia Bartoliprägt die immer noch männerdominierte Opernwelt. Auch über dieseVorreiterrolle spricht sie mit Cécile Schortmann.Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos zur "Kulturzeit" sind erhältlich über ZDF Presse undInformation, Telefon: 06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/kulturzeit3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell