CÎROC x MOSCHINO stellen ihre Kollaboration bei der Fashion Week in Mailand vor / Ein Zusammentreffen der verspieltesten Marken der Modebranche (FOTO)

Berlin (ots) -- CÎROC Ultra Premium Vodka stellt seine Kollaboration mit demitalienischen Modehaus Moschino anlässlich der Fashion Week inMailand vor.- Die Kampagne vereint mit einem Augenzwinkern den Umgang derbeiden Marken mit Luxus und hat heute den Verkehr in Mailand zumErliegen gebracht, als der Kreativdirektor Jeremy Scott mit denModels Golden Barbie und River Viiperi, sowie dem Sänger undSuperstar Wizkid auftrat.- Dieser Moment markiert den Beginn eines Jahres vollerAusgelassenheit: Events an den aufregendsten Orten von Brasilien bisIbiza und ein limitiertes Flaschendesign kreiert von Jeremy Scott.CÎROC Ultra Premium Vodka stellt seine Kollaboration mit Moschinovor. Die Partnerschaft bringt zwei Marken zusammen, die durch ihrenunverwechselbar spielerischen Umgang mit Mode die Bedeutung vonmodernem Luxus neu interpretieren. Die Zusammenarbeit beinhaltet einelimitierte Flasche und eine Reihe weltweiter Events angeführt vonJeremy Scott, dem Kreativdirektor von Moschino, sowie globalenInfluencern, die in einem wahren Fest von individuellem Stil einenfrischen Blick auf den Wodka geben.Vor seiner FS19 Modenschau für Moschino an diesem Abend, hatJeremy die Kooperation zusammen mit einigen der heißestenMode-Influencern der Welt bekannt gegeben. Über das Jahr hinwegwerden Golden Barbie (aka Jasmine Sanders, Model), River Viiperi(Model), Thando Thabethe (DJane und Schauspielerin), Wizkid (Sänger)und Cassper Nyovest (Recording Artist) CÎROC und Moschino auf ihrerReise begleiten. Gemeinsam haben sie mit einem Fest der Farben undAusgelassenheit in Mailand den Verkehr zum Erliegen gebracht.Seine Squad von Stilikonen begleitet Jeremy nicht nur in Mailand,sondern zu Events über das ganze Jahr hinweg. Ihre unterschiedlichenTalente und Hintergründe bringen den Spirit der Kampagne auf denPunkt. Genau wie CÎROC und Moschino zeigen sie extravaganten undaußergewöhnlichen Stil. Von den Skipisten bis zum Strand, diesePartnerschaft wird in den exklusivsten Destinationen der Welt Stationmachen. Vom Neujahrs Countdown mit Golden Barbie in Brasilien bis hinzum Beachbash mit Wizkid auf Ibiza, die Parties werden der Modewelteinheizen. Jede Einzelne ist maßgeschneidert, mit von den Gastgebernpersonalisierten Cocktails und mitreißenden Happenings. Nichtszelebriert die individuelle Selbstentfaltung, wie die von JeremyScott entworfene, limitierte CÎROC Flasche, die ab Herbst erhältlichsein wird.Bekannt als 'der Designer der Menschen', schätzen Kunden, A-ListFreunde, Promis sowie seine weltweite Fanbase Scotts fröhliche,facettenreiche und überschäumende Entwürfe. Er ist die idealeBesetzung für eine Partnerschaft mit CÎROC."Ich liebe die augenzwinkernde, verspielte Art von CÎROC. Siepasst perfekt zu meiner Herangehensweise an das Leben und die Mode,daher fühlt sich die Partnerschaft so natürlich an - es gibt so vieleSynergien. Viele meiner Entwürfe entstehen in persönlichen,einzigartigen Prozessen, deswegen ist es großartig, all das in diePartnerschaft mit einzubringen. Es hat Spaß gemacht, unseren mutigenUmgang mit Luxus zusammenzuführen und ich kann es kaum erwarten zusehen, was das Jahr alles für uns bereithält", so Jeremy Scott.Natalie Wills, Global Head von CÎROC fügt hinzu: "Die Welt desLuxus verändert sich und wird zugänglicher, lebensfroher undausdrucksstärker als je zuvor. Wir lieben Jeremys und Moschinosspielerischen Umgang mit Mode und Stil, der viele Synergien mit CÎROChat. Dieses Jahr hält für uns maßgeschneiderte und luxuriöse Partiessowie außergewöhnliche Hotspot-Events bereit!"Facts:Abgefüllt bei 40 Vol.-% AlkoholUVP von 29,99EUR für 700mlAb dem 01.10.2018 im Handel erhältlichPressekontakt:BOLD Communication & Marketing GmbHTheres HerrmannTorstrasse 6810119 Berlintheres.herrmann@boldberlin.comOriginal-Content von: CÎROC Ultra-Premium Vodka, übermittelt durch news aktuell