Bystron: EU-Ermächtigungsfantasien des deutschen Außenministers sind weltfremd und totalitär

Berlin (ots) - Zu den Plänen der des Bundesaußenministers Maas(SPD), das Einstimmigkeitsprinzip zugunsten von Mehrheitsentscheidenim Zuge der Gründung eines Europäischen Sicherheitsratesabzuschaffen, erklärt der Obmann der AfD im Auswärtigen Ausschuss desBundestages, Petr Bystron:"Die Pläne des deutschen Außenministers Maas sind brandgefährlich.Das geforderte Abrücken vom Prinzip der Einstimmigkeit in der EU sollhelfen, EU-Kritiker und Konservative einzuschüchtern und ihreMitbestimmung zu beschneiden. EU-Staaten, die sich nicht denVorstellungen Berlins oder Brüssels beugen wollen, würden in Zukunfteinfacher mit Sanktionen belegt werden können. Die Verfahren gegenunsere Nachbarstaaten Polen und Ungarn sind Vorboten dieser unseligenEntwicklung.Die Bundesregierung legt hier die Axt an die Gleichberechtigungeuropäischer Staaten und fordert ganz offen ein Druckmittel gegenAbtrünnige. Das zeigt: die EU hat den demokratischen Weg offiziellverlassen. Kritiker dürfen sich bestätigt fühlen. Das Ergebnis wirdnur eins sein: Eine weitere Spaltung Europas und eine Vertiefung derschon vorhandenen Gräben zwischen EU-Befürwortern und EU-Gegnern.Bekäme Maas seinen Willen, würde die EU in eine neue, totalitärePhase eintreten.Maas' Forderung, die EU durch Errichtung eines EU-Sicherheitsrates'endlich außenpolitikfähig' zu machen, verdeutlicht außerdem, dass erder EU politische Kompetenzen zusprechen will, die derzeit noch beiden Nationalstaaten liegen - und dort auch bleiben müssen. Mit diesemVorgehen spielt sich Deutschland erneut als Lehrmeister Europas aufund macht sich damit bei allen europäischen Nationen unbeliebt, dienicht von Deutschland zur weiteren Abgabe eigener Souveränität nachBrüssel genötigt werden wollen."Pressekontakt:Christian LüthPressesprecherder AfD-Fraktion im Deutschen Bundestagchristian.lueth@afdbundestag.deTel.: 030 22757225Original-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuell