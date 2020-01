"Bye-bye, Britain!": Zum Brexit zeigt Sky die besten Filme und Serien aus England (FOTO)

Unterföhring (ots) -- Rund um den Austritt Großbritanniens aus der EU bündelt Skyzahlreiche Filme und Serien zum großen Special "Bye-bye,Britain!"- Verabschiedet wird England unter anderem ganz romantisch mit"Notting Hill", herrlich witzig mit "Bridget Jones - Schokoladezum Frühstück" und absolut cool mit "Bube, Dame, König, grAs"- Aktuelle Kino-Brit-Hits wie "Johnny English - Man lebt nurdreimal" mit Rowan Atkinson exklusiv bei Sky- Mit Serien wie den britischen Sky Originals "Britannia","Patrick Melrose", "Save Me" und "A Discovery of Witches", sowiedem Kostüm-Erfolg "Victoria" und Kult-Serien wie "Doc Martin"- Das Programm von "Bye-bye, Britain!" über Sky Q und Sky Go vom30. Januar bis 2. Februar jederzeit abrufbarUnterföhring, 29. Januar 2020 - Diesen Freitag, 31. Januar, verlässtGroßbritannien die EU. Aus diesem Anlass präsentiert Sky die besten Filme undSerien aus England im großen Special "Bye-bye, Britain!" Wir verabschieden unsunter anderem mit den genialen Brit-Erfolgen "Notting Hill", "Bridget Jones -Schokolade zum Frühstück", "Bube, Dame, König, grAs" und den aktuellenKinofilmen "Johnny English - Man lebt nur dreimal" und "Holmes & Watson", dieexklusiv bei Sky zu sehen sind. Englische Serien wie die preisgekrönten SkyOriginals "A Discovery of Witches", "Patrick Melrose" mit dem britischenSuperstar Benedict Cumberbatch und auch "Britannia" sind ebenso dabei wie derKostüm-Hit "Victoria" und Kult-Serien wie "Doc Martin".Was wäre die Brit-Komödie ohne Hugh Grant? Ob an der Seite von Julia Roberts alserfolgloser Buchhändler in "Notting Hill" oder als arroganter Chef von RenéeZellweger in den "Bridget Jones"-Hits - sein Lausbubengrinsen gehört zu Londonwie die Chips zum Fisch. Sky zeigt in seinem Special "Bye-bye, Britain!" dieseRomantikkomödien genauso wie die genialen Gangster-Krimis von Guy Ritchie. Mit"Bube, Dame, König grAs" und "Snatch - Schweine und Diamanten" definierte er vorzwanzig Jahren nicht nur britische Coolness neu, sondern legte auch denGrundstein der Weltkarriere von Haudegen Jason Statham. Und auch dieKult-Komödie "Ganz oder gar nicht" mit Robert Carlyle und seiner unfreiwilligenStripper-Truppe gehört zum Programm.Exklusive Brit-HitsIn "Johnny English - Man lebt nur dreimal" geht Rowan Atkinson erneut aufpannenreiche Ganovenjagd. Diesen Kinohit zeigt Sky im Rahmen von "Bye-bye,Britain!" exklusiv in Deutschland, genauso wie "Holmes & Watson", in dem WillFerrell und John C. Reilly als schräges Ermittlerpaar durch London stolpern.Auch Serien sind natürlich Teil von "Bye-bye, Britain!". Die britischen SkyOriginals "Britannia" über den blutigen Kampf zwischen Römern und Kelten und"Patrick Melrose" mit Benedict Cumberbatch als aristokratischer Playboy mitDrogenproblemen und traumatischer Vergangenheit, sowie die Vampirserie "ADiscovery of Witches" und die Drama-Serie "Save Me" zählen zu den Highlights.Aber auch "Doc Martin", "The Tunnel", "The Fall - Tod in Belfast" und"Yonderland" bieten beste britische Unterhaltung in Serie. Alle Serien- undFilm-Hits sind jederzeit über Sky Q oder Sky Go abrufbar.Der Sky Store hat weiteres brillantes Brit-Programm im Angebot. Hier werdenebenfalls unter "Bye-bye, Britain!" viele neue Hits angeboten: etwa "London HasFallen", "Rocketman", "Downton Abbey" und "Yesterday".Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland,Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport,exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannendenDokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben demfrei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhauseund unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Qbietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serienauf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen KundenSerien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlichkündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München istTeil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern SkyLimited.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Thomas SchöffnerExternal CommunicationsTel: 089/9958 6837Thomas.Schöffner@sky.dewww.facebook.de/SkyCinemaDEwww.instagram.de/SkyCinemaDEKontakt für Fotomaterial:Carolin NoackMail: DL-picture-management-operations@sky.deFotoweb: https://medien.sky.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/33221/4504455OTS: Sky DeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell