Bye, bye! / Nach dem Abi ins Ausland (FOTO)

Auf eigene Faust die Welt entdecken? In England ist es längst Gangund Gäbe - das Gap Year nach dem Abi. Auch immer mehr deutscheAbiturienten wagen den Schritt ins Ausland. Doch wohin soll die Reisegehen?Fast die Hälfte der Abiturienten startet den neuen Lebensabschnittmit einem Überbrückungsjahr, dem Gap Year. Die meisten nutzen dieZeit für einen Auslandsaufenthalt. Die Welt erkunden und ganznebenbei den Lebenslauf pimpen? Das sehen auch potenzielleArbeitgeber gern. Die gemeinnützigen Carl Duisberg Centren bietenspannende Reisepakete für 2019 an.Günstig weg mit Work and TravelDie Welt entdecken sowie Sprachkenntnisse und Reisekasse aufpeppen- kein Problem mit Work and Travel. Teilnehmer wechseln nach Lust undLaune Aufenthaltsort und Job. Das ermöglicht auch längere Reisentrotz eingeschränkter finanzieller Mittel. Arbeit gibt es vor allemin den Bereichen Gastronomie, Tourismus, Einzelhandel undLandwirtschaft. Die beliebtesten Reiseziele sind Australien undNeuseeland.Karriere-Kick mit AuslandspraktikumOb Marketing, Tourismus oder Personalwesen: Auslandspraktika sindoptimal, um erstes Know-how für den Traumjob zu sammeln - und dieeigenen Fremdsprachenkenntnisse zu perfektionieren. Tipp: In Englandund Irland sind Praktika bereits ab 17 Jahren möglich.Freiwilligenarbeit für EngagierteFreiwilligenarbeit ist perfekt für alle, die sich im Auslandsozial engagieren und spannende Reiseerfahrungen fernab dertouristischen Pfade sammeln wollen. Ob im sozialen, ökologischenBereich oder im Tierschutz - weltweite Projekte gibt es ab zweiWochen. Die Einsatzbereiche sind vielfältig und reichen vomElefantenschutzprojekt in Thailand über die Mitarbeit in einemsüdafrikanischen Kinderkrankenhaus bis hin zu Forschungsprojekten imsüdamerikanischen Regenwald.Schnupperstudium für Studenten in speWirtschaftsinteressierte können im kanadischen Vancouver oderToronto ein Kurzstudium absolvieren. Die Studenten auf Zeit erwerbeninnerhalb von sechs Monaten ein "Diploma in International BusinessManagement". Voraussetzung für die Aufnahme sind fortgeschritteneEnglischkenntnisse. Vorteil des Kurzstudiums: Es verbindetAuslandserfahrung mit Bildung und lässt sich sogar mit einembezahlten sechsmonatigen Praktikum vor Ort kombinieren.Tipp: Alle Aufenthalte lassen sich mit einem einführendenSprachkurs vor Ort kombinieren.