26. November 2019. Quotenknaller zum Abschied: Mithervorragenden 20,6 Prozent Marktanteil (20:45 Uhr) feiern die 14- bis49-jährigen Zuschauer das Serienfinale von "The Big Bang Theory" am Montag aufProSieben. Die ganztägige Sonderprogrammierung mit insgesamt 26 Episoden derSitcom beschert dem Sender schöne 12,3 Prozent Tagesmarktanteil (E 14-49 J.).Später am Abend überzeugt "Late Night Berlin" (23:10 Uhr) mit sehr guten 12,3Prozent Marktanteil in dieser Zielgruppe.