Bye-Bye Bitcoin?

Robert Kiyosaki, der Bestsellerautor von „Rich Dad Poor Dad„, hat vorausgesagt, dass die Durchführungsverordnung von US-Präsident Joe Biden zur Regulierung von Kryptowährungen den Untergang der Anlageklasse bedeuten wird.

In einem Tweet am Mittwoch teilte Kiyosaki seinen 1,8 Millionen Twitter-Followern mit, dass er erwartet, dass alle Kryptowährungen beschlagnahmt und in „Regierungs-Krypto“ zusammengefasst werden, nachdem eine Durchführungsverordnung zur Regulierung digitaler Vermögenswerte erlassen wurde.

