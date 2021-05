Byd-Aktie: Wann kommt der entscheidende Impuls?

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Die Korrektur und abwartende Haltung der Anleger zur Byd-Aktie hält an. Der Wert ist in den vergangenen Wochen doch deutlich unter die Räder gekommen. Von einem Top nahe der 36 US-Dollar ging es um die Hälfte abwärts bis auf knapp unter 18 US-Dollar. In der Regel darf nach einer Halbierung eines Kurswertes mit einer Gegenbewegung gerechnet werden.

Doch bislang fehlten scheinbar aussagekräftige ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung