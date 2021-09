Byd-Aktie: Potenzial ist da, aber?

Anfang September meldete der chinesische E-Autohersteller Byd fast eine Verdoppelung der Fahrzeugverkäufe und -produktion gegenüber dem Vorjahreszeitraum vom August 2020. Mit rund 68.500 Einheiten konnte ein ansehnlicher Anstieg erreicht werden. Im Vorjahreszeitraum waren es nur 36.782 Einheiten.

In Verbindung mit den insgesamt guten Aussichten für E-Fahrzeuge in China als auch global betrachtet konnte die Byd-Aktie mit dieser Meldung an die jüngsten Jahreshoch



