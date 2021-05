Byd-Aktie: Gewinnsteigerungen dürften helfen!

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

Byd – kommt der Kurs wieder in Gange?

Die Bären der BYD-Aktie sind weiterhin am Wirken. So konnten sie in den jüngsten Handelstagen ein weiteres Abfallen des Kurses bewerkstelligen. Zudem wurden wichtige Unterstützungen zu Unterseite durchgestoßen. Die Rede ist von dem Kursbereich um etwa 18,00 bis 19,00 EUR. Dort verlaufen einige Tiefpunkte sowie der GD200. Mit dem Durchbrechen dieser Zone ist das ...