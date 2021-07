Byd-Aktie: Ganz starke Reaktion!

Ein klassisches Fehlsignal, eine Bärenfalle in der Byd-Aktie. Der Wert kam erst in den vergangenen Handelstagen unter die Räder. Eine durchaus normale Konsolidierung, eine Pause in der grundsätzlich bullishen Verfassung des Wertes. Die Byd-Aktie und einige andere Autowerte konnten jedoch wieder zulegen.

Fehlausbruch in der Byd-Aktie macht Hoffnung

Die Bärenfalle im sehr kurzfristigen Zeitfenster entwickelte sich mit einem Ausbruch aus einem kleinen Dreieck. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung