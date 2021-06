Byd-Aktie: Eine ganz starke Woche!

Die Nachrichtenlage für den chinesischen Fahrzeughersteller Byd könnte kaum besser sein. Byd verkauft E-Autos in China, E-Busse in Europa oder in Lateinamerika und E-Schulbusse in den USA. Dort will Byd sein Werk vergrößern und die Kapazitäten ausbauen. Denn Byd erwartet hohes Wachstum im E-Fahrzeug-Sektor.

Mit den immer neuen politischen Ankündigungen dem Klimawandel den Kampf anzusagen sowie den Maßnahmen von US-Präsident Biden dürfte



