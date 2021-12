Buy-the-Dip: Diese Top-Aktie ist jetzt mein Favorit!

Buy-the-Dip und Top-Aktien: Das ist eine Strategie, auf die Foolishe Wachstumsinvestoren sich derzeit konzentrieren können. Es existieren viele Tech-, Wachstums- und Corona-Profiteur-Aktien, die inzwischen deutlich unter die Räder gekommen sind, an deren langfristigen Aussichten sich jedoch eher wenig verändert hat.

Riskieren wir heute einen Blick auf eine Top-Aktie, die jetzt mein Favorit beim Buy-the-Dip-Ansatz ist. Unternehmensorientiert hat sich hier gerade in den vergangenen Tagen eine Menge verändert. Ich glaube zudem weiterhin: Der breite Markt sieht die Aktie und das Wachstum falsch.

Buy-the-Dip bei Top-Wachstumsaktie: Ich setze darauf!

Um es kurz zu machen: Mein Favorit an dieser Stelle ist die Roku-Aktie (WKN: A2DW4X). Was die Aktie zu einer Top-Aktie macht und warum Buy-the-Dip gerade jetzt ein ziemlich cleverer Schritt sein könnte, das benötigt ein paar Wörter mehr.

Kurzfristig hat es eine wesentliche Einigung mit YouTube und Alphabet gegeben. Die zwei im Clinch liegenden Tech-Akteure haben es kurz vor Ende des Jahres geschafft, doch noch auf einen Nenner zu kommen. Für Roku bedeutet das, dass YouTube weiterhin über die Plattform gestreamt werden kann. Natürlich handelt es sich dabei um ein wichtiges Content-Medium. Aber auch für Alphabet und YouTube dürfte es inzwischen wichtig sein, den Zugang zu den 56 Mio. Nutzern der Roku-Plattform nicht zu verlieren.

Das ist im Kern ein qualitatives Merkmal, das wir im Moment bei der Top-Aktie feststellen können: Mit einem inzwischen größeren Ökosystem ist die Plattform für die Streaming-Dienste wichtiger geworden. Abhängigkeiten existieren daher in beiden Richtungen. Wir können das wohl als kritische Masse bezeichnen, die der Streaming-Plattformbetreiber inzwischen auf sich vereint hat. Für mich ein erster, guter Grund, warum Buy-the-Dip jetzt ausgerechnet bei dieser Top-Aktie angebracht sein könnte.

Aber auch eine falsche Wachstumsperspektive ist womöglich ein guter Anlass. Die Zahlen lügen natürlich nicht und ein Wachstum von zuletzt 51 % im Quartal auf 680 Mio. US-Dollar können wir nicht anders werten. Wohl aber die Details betrachten und sehen: Im Plattform-Segment, dem eigentlichen Filetstück des Unternehmens, schaffte es der Streamer auf ein Umsatzwachstum von 82 % auf 582,5 Mio. US-Dollar. Schwächere Hardware mit einem Umsatzrückgang von 26 % verwässern hier das Bild. Insofern ist für mich in vielerlei Hinsicht meine Investitionsthese intakt und jetzt deutlich besser aufgestellt. Auch dank der Einigung mit YouTube und Alphabet.

Günstige Bewertung

Buy-the-Dip bei dieser Top-Aktie Roku könnte auch mit Blick auf die Bewertung angebracht sein. Nachdem der YouTube-Effekt doch wieder ein wenig verpufft ist, beläuft sich die Marktkapitalisierung derzeit auf 31,6 Mrd. US-Dollar, das Kurs-Umsatz-Verhältnis entsprechend auf 11,6. Das könnte ein solider Wert sein für ein deutlich zweistelliges Umsatzwachstum im wichtigen Kerngeschäft sowie ein starkes Ökosystem, das immer mehr zeigt, was in ihm steckt. Nicht nur im Streaming, sondern auch bei digitaler Werbung und der Monetarisierung der eigenen Nutzer.

Der Artikel Buy-the-Dip: Diese Top-Aktie ist jetzt mein Favorit! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Roku. Suzanne Frey arbeitet als Führungskraft bei Alphabet und sitzt im Board of Directors von The Motley Fool. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Alphabet (A- & C-Aktien) und Roku.

