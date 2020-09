Buy the Dip: 3 Aktien, die jetzt auf deinem Radar sein sollten!

Dip, Dip … was zunächst eher nach Partyvorbereitung klingen mag, ist bei vielen Investoren ein geläufiges Schema. Wer nach dem Ansatz Buy-the-Dip verfährt, der möchte schließlich starke Aktien mit einem Discount einkaufen. Und schlägt zu, wenn die jeweilige Aktie ein wenig korrigiert.

Gibt es im derzeit starken Gesamtmarkt noch solche Aktien? Ja, es gibt sie! Werfen wir in diesem Sinne heute einen Blick darauf, warum Etsy (WKN: A14P98), Realty Income (WKN: 899744) und Axon Enterprise (WKN: A2DPZU) jetzt auf deinem Radar sein sollten.

Etsy: Es bleibt bei der Neubewertung

Eine erste Aktie, die zuletzt wieder ein wenig korrigierte, ist die von Etsy. Die Anteilsscheine des US-amerikanischen E-Commerce-Akteurs sanken zuletzt auf bis zu 98,58 Euro. Das ist insofern bemerkenswert, da die Etsy-Aktie zuletzt bis auf über 115 % gestiegen ist. Das entspricht einem Minus von ca. 15 %.

Bei Etsy könnte jetzt die Neubewertung anlaufen: Nach einem starken zweiten Quartal hat das Management inzwischen erklärt, dass man das Momentum in Zeiten des Coronavirus nutzen konnte. Und dass das Wachstum eben nicht bloß der Effekt von stärkeren Masken-Verkäufen gewesen ist. Nein, sondern auch, dass Nutzerwachstum und Interesse in anderen Bereichen ähnlich stark ausgeprägt gewesen sind.

Die Vorzeichen für das dritte Quartal gehen von einem ebenfalls überproportionalen Wachstum aus: Die Umsätze sollen demnach, wenn es gut läuft, erneut um 100 % im Jahresvergleich steigen, genauso wie das Gross Merchandise Volume. Das könnte der Beginn einer dynamischeren Wachstumsgeschichte sein. Wobei jetzt ein günstiger Zeitpunkt sein könnte, noch einmal preiswert zuzuschlagen.

Realty Income: Dip seit März!

Spricht man noch von einem Dip, wenn dieser seit März anhält? Für unsere heutige Zwecke kann diese Definition glücklicherweise zweitrangig bleiben. Letztlich ist Realty Income jedenfalls seitdem von fast 70 Euro auf das derzeitige Kursniveau von 52,85 Euro gesunken. Das entspricht noch immer einem deutlichen Minus.

Operativ hat sich bei Realty Income trotzdem wenig verändert: Der US-REIT zahlt eine Dividende von 0,2335 US-Dollar pro Monat aus. Ein Wert, der sich in der letzten Jahreshälfte sogar erhöht hat. Die Funds from Operations kletterten im zweiten Quartal um 4,9 % im Jahresvergleich. Auch damit zeigt Realty Income: Die Welt ist weiterhin operativ in Ordnung. Bloß der Aktienkurs ist etwas preiswerter geworden.

Damit erhöht sich gleichzeitig jedoch die historisch starke und inzwischen aristokratische Dividende: Bei dem derzeitigen Aktienkurs winken jetzt ca. 4,5 %. Das kann ein Wert sein, bei dem man als Investor überlegen sollte, zuzuschlagen.

Axon Enterprise: Wachstum, nicht wegen der Ausschreitungen

Eine dritte Aktie, die seit Sommer einen Dip vorweisen kann, ist außerdem die von Axon Enterprise: Seit den Protesten gegen Polizeigewalt in den USA und dem traurigen Beispiel George Floyd besaß Axon Enterprise zunächst Auftrieb. Die Anteilsscheine kletterten zwischenzeitlich sogar auf über 90 Euro je Aktie. Jetzt kommt Axon Enterprise jedenfalls auf ein Kursniveau von ca. 72 Euro. Und, siehe da: Der Dip ist da.

Was ist der Deal hinter Axon Enterprise? Nun, kurzfristig konnte der Hersteller und Plattformanbieter für Sicherheitslösungen jedenfalls nicht vom Negativbeispiel George Floyd profitieren. Die Investoren haben hier möglicherweise mit mehr gerechnet. Die Mühlen der Verwaltung mahlen jedoch langsam und eigentlich ist absehbar gewesen, dass das Wachstum eher durchschnittlich bleiben wird.

Genau das eröffnet jetzt allerdings die Chance: Beispiele wie George Floyd zeigen, dass es eine Alternative und ein Umdenken geben muss. Zudem kann Axon Enterprise operative Fortschritte vorweisen. So kletterten die Cloudumsätze beispielsweise auf einen Anteil von 30 %. Und drei Regionen haben im zweiten Quartal erstmalig die Marke von einer Million US-Dollar beim Umsatz geknackt. Axon Enterprise rüstet sich daher weiterhin für eine goldene Zukunft. Mit einem Dip könnte die Aktie durchaus attraktiv sein.

Buy the Dip …?

Die Aktien von Etsy, Realty Income und Axon Enterprise zeigen allesamt einen Dip. Das könnte eine spannende Chance sein, um günstiger an stabile oder stark wachsende Aktien heranzukommen. Ob du den einen oder anderen Namen kaufen solltest? Deine Entscheidung. Interessante Geschichten stecken in meinen Augen jedoch hinter allen Namen.

The post Buy the Dip: 3 Aktien, die jetzt auf deinem Radar sein sollten! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Deswegen sind Small Caps so interessant. Unsere Top Small Cap für 2020, von der viele unserer Analysten begeistert sind, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Präventionen noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Dass hier die Nachfrage enorm ist, zeigt schon das letztjährige Umsatzwachstum von 47 %. In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir alle Details.

Jetzt hier kostenlos abrufen!



Vincent besitzt Aktien von Axon Enterprise, Etsy und Realty Income. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Axon Enterprise und Etsy.

Motley Fool Deutschland 2020