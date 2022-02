Buy-and-Build-Plattform im Bereich Commerce Content: Waterland begründet Wachstumspartnerschaft mit LionsHome

Finanztrends Video zu Dow Jones Industrial Average



mehr >

Hamburg / Berlin (ots) -Die Beteiligungsgesellschaft Waterland Private Equity ("Waterland") steigt bei der LionsHome GmbH ein. Das Unternehmen ist Betreiber einer der führenden europäischen Produkt-Comparison-Plattformen im Bereich Home & Living mit Web-Portalen in 10 Ländern. Zusammen mit den Gründern Michael Röcker (CEO) und Christoph Königer (CTO) plant Waterland das Unternehmen mittels Buy-and-Build Strategie zu einer breit aufgestellten Commerce-Content-Gruppe auszubauen. Beide Gründer haben sich im Zuge der Transaktion signifikant rückbeteiligt. Weitere finanzielle Details zur Anteilsübernahme werden nicht veröffentlicht.Die LionsHome GmbH wurde 2014 in Berlin gegründet und ist aktuell in 10 Ländern aktiv. LionsHome aggregiert das Online-Sortiment zahlreicher führender Unternehmen im Bereich Home & Living zu einer für den Endkunden einzigartigen Produkt-Comparison-Plattform. So kann der Kunde schnell und einfach Produkte von namhaften Herstellern aus den Segmenten Möbel und Wohnideen gebündelt auf einer Webseite entdecken und vergleichen. Neben den typischen Arten von Wohn- und Büromöbeln findet man bei LionsHome auch zahlreiche Accessoires, Dekoartikel, Lampen, Gartenmöbel und vieles mehr. Mit jährlich rund 40 Millionen Visits zählt LionsHome zu den führenden Produkt-Comparison-Plattformen im Bereich Home & Living in Europa.Die Partnerschaft mit Waterland soll Startschuss einer langfristig angelegten Wachstumskampagne sein. Klare Vision ist der Aufbau einer führenden Commerce-Content-Plattform, die verschiedenste digitale Publishing-Modelle unter einem Dach aggregiert. Mittels Buy-and-Build-Strategie soll LionsHome als Kern-Plattform um weitere Add-on-Akquisitionen wachsen, etwa um zusätzliche Produktsegmente (wie zum Beispiel Fashion) abzubilden und die Marktdurchdringung in weiteren europäischen Ländern sowie den USA auszuweiten."Mit LionsHome wollten wir von Beginn an die Produkt-Comparison des Endkunden zu einem einfachen und spannenden Erlebnis machen - wir freuen uns schon sehr darauf gemeinsam mit Waterland diesen Gedanken auf weitere Segmente zu übertragen", berichtet LionsHome-Geschäftsführer Michael Röcker. "Als Buy-&-Build-Investor verfügt Waterland über einen beeindruckenden Track Record, die Chemie hat sofort gestimmt. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit in den kommenden Jahren."Dr. Carsten Rahlfs, Managing Partner bei Waterland, ergänzt: "LionsHome ist mit seinem sehr ambitionierten Team hervorragend aufgestellt und zählt schon heute zu den führenden und am schnellsten wachsenden Commerce-Content-Spielern im Home-&-Living-Bereich in Europa. Das Unternehmen ist hervorragend positioniert, um seine starke Position und sein Angebotsportfolio nachhaltig auszubauen. Wir sehen eine Vielzahl von Wachstumsmöglichkeiten und sind gespannt darauf, diese gemeinsam mit dem LionsHome-Team in Angriff zu nehmen."Über LionsHomeDie LionsHome GmbH betreibt eine Vergleichs-Plattform rund ums Einrichten und schöne Wohnen. Mit 32 Millionen Nutzern im Jahr gehört LionsHome zu den führenden europäischen Einrichtungsportalen. LionsHome bietet einen innovativen Online-Service, um Möbel und Wohnaccessoires aus einer Vielzahl von Shops auf einen Blick zu durchsuchen und Angebote miteinander zu vergleichen.Das Unternehmen wurde 2014 von Christoph Königer und Michael Röcker in Berlin gegründet und hat sich seither zu einer der am schnellsten wachsenden digitalen Marken im Bereich Home & Garden entwickelt. LionsHome wurde 2022 von SimilarWeb als Digital100 Gewinner ausgezeichnet und somit als eine der 10 wachstumsstärksten Digitalmarken im Bereich Home & Garden.Über WaterlandWaterland ist eine unabhängige Private Equity Investment-Gesellschaft, die Unternehmen bei der Realisierung ihrer Wachstumspläne unterstützt. Mit substanzieller finanzieller Unterstützung und Branchenexpertise ermöglicht Waterland seinen Beteiligungen beschleunigtes Wachstum sowohl organisch wie durch Zukäufe. Waterland verfügt über Büros in den Niederlanden (Bussum), Belgien (Antwerpen), Frankreich (Paris), Deutschland (Hamburg, München), Polen (Warschau), Großbritannien (London, Manchester), Irland (Dublin), Dänemark (Kopenhagen), Spanien (Barcelona) und der Schweiz (Zürich). Aktuell werden über neun Milliarden Euro an Eigenkapitalmitteln verwaltet.Waterland hat seit der Gründung 1999 durchgängig eine überdurchschnittliche Performance mit seinen Investments erzielt. Das Unternehmen belegt global Platz fünf im HEC/Dow Jones Private Equity Performance Ranking 2020 sowie im Preqin Consistent Performers in Global Private Equity & Venture Capital Report 2020 Rang acht der globalen Private-Equity-Gesellschaften. Zudem hat Real Deals Waterland beim PE Award mit dem Titel Pan-European House of the Year 2020 ausgezeichnet.Pressekontakt:IWK Communication PartnerIra Wülfing / Florian BergmannOhmstr. 180802 München, Deutschland+49 (0)89 2000 30-30waterland@iwk-cp.comwww.iwk-cp.comOriginal-Content von: Waterland, übermittelt durch news aktuell