Butterpreis steigt auf Rekordhoch

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Billig-Butter wird so teuer wie noch nie.



Die Schwesterunternehmen Aldi Nord und Aldi Süd haben Anfang des Monats den Preis für Deutsche Markenbutter in der untersten Preislage auf 1,49 Euro je 250-Gramm-Stück angehoben. Damit verteuerte sich die Billig-Butter innerhalb nur eines Monats um 20 Cent je Packung. Sie kostet damit nun 15,5 Prozent mehr. Erst Anfang Mai hatten die beiden Discounter den Preis für die Billig-Butter um 10 Cent beziehungsweise 8,4 Prozent auf 1,29 Euro je 250 Gramm angehoben. An den Aldi-Preisen orientieren sich erfahrungsgemäß auch die Supermarkt-Riesen. Die Landwirte hoffen nach Jahren der Milch-Krise auf steigende Erlöse.