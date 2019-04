Butterfly Network erhält CE-Zeichen für Butterfly iQ Ultraschallsystem-Handgerät

Guilford, Connecticut (ots/PRNewswire) -"Wir sind ausgesprochen stolz, diesen wichtigen Meilensteinerreicht zu haben, der unsere Mission zur Demokratisierung derGesundheitsversorgung fördern und die medizinische Bildgebung für 4,7Milliarden Menschen weltweit ermöglichen wird, die bisher keinenZugang zu dieser lebensrettenden Technologie haben", sagt GioelMolinari, Präsident von Butterfly Network.Seit seiner Einführung im Jahr 2018 wurde das Butterfly iQ-Systemin kürzester Zeit von Tausenden von Ärzten, Rettungssanitätern,Pflegepersonal und anderem medizinischen Fachpersonal in den USAübernommen. Die Verleihung des CE-Zeichens ist einwichtiger Schritt für Butterfly, um das Gerät für 40 Millionen in derGesundheitsfürsorge tätige Menschen weltweit verfügbar zu machen,damit sie Diagnosen schneller stellen und die Patientenversorgungverbessern können.Butterfly Network plant, die Lieferung von Butterfly iQ weltweitan Märkte, die das CE-Zeichen anerkennen, schon im Sommer 2019 zubeginnen. Medizinisches Fachpersonal kann ein Butterfly iQ-System absofort über die folgende Website reservieren:https://www.butterflynetwork.com/reserve.Informationen zu Butterfly NetworkButterfly Network wurde 2011 von Dr. Jonathan Rothberg gegründetund hat mit Butterfly iQ das erste Ganzkörper-Ultraschallhandgerätmit nur einer Sonde entwickelt, um die Ultraschalltechnologieallgemein zugänglich und erschwinglich zu machen. DieMission von Butterfly Network ist die Demokratisierung derGesundheitsversorgung für 4,7 Milliarden Menschen weltweit, diebisher keinen Zugang zur medizinischen Bildgebung haben.Mithilfe seiner patentierten Ultrasound-On-Chip(TM) Technologie machtButterfly Network die frühzeitige Erkennung und Ferndiagnose vonKrankheiten weltweit möglich.Pressekontakt:KontaktGuru SundarDirector of MarketingButterfly Network,Inc.media@butterflynetwork.comFoto -https://mma.prnewswire.com/media/859342/Butterfly___Product_Image.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/859341/Butterfly___Logo.jpgOriginal-Content von: Butterfly Network, übermittelt durch news aktuell