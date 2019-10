Busworld Brüssel - Neuheiten aus Österreich

Hornstein (ots) - Auf Europas größter Busmesse, der Busworld in Brüssel,präsentiert der österreichische Bushersteller K-Bus Kutsenits zwei neueBusmodelleAuf Europas größter Busmesse, der Busworld in Brüssel von 18.-23.10.2019, Halle2 Stand 232A, präsentiert die österreichische K-Bus GmbH zwei neue Busmodelle:1.) K-Bus Kutsenits - Elektro Solar Citybus- Basistechnik des meistverkauften Elektrogroßserienfahrzeuges Europas- Chassis K-Bus GmbH- 100% Niederflur, barrierefrei- Für bis zu 32 Personen, Rollstuhlplatz, Kinderwagen- 48KWH Batterie inkl. Solar Range Extender- Reichweite 110-130KM- Schnellladefähig Chademo + 1 Stunde + 110KM- Aufgrund des konsequenten Leichtbaukonzeptes sehr geringes Leergewicht vonunter 3000KG- Das Gesamtgewicht beträgt 5.500KG- Der Verbrauch liegt bei nur rd. 35KW pro 100KM. Damit ist K-Bus Kutsenits ESolar City der wirtschaftlichste Stadtbus seiner KlasseVerschiedene Fahrzeugkategorien sind verfügbar:- E Solar City III für bis zu 32 Personen, 5,5T Gesamtgewicht- E Solar City II für bis zu 26 Personen, 4,5T Gesamtgewicht- E Solar City I für bis zu 20 Personen, 4,5T Gesamtgewicht- E Solar Bürgerbus für 8+1 Personen, 3,5T Gesamtgewicht, Führerscheinklasse BPKW" Wir sind stolz auf unsere neuen, europaweit einzigartigen Busmodelle. Aufgrundder großen Nachfrage nach elektrischen kleinen Stadtbussen und der besserenWirtschaftlichkeit im Vergleich zu herkömmlichen Diesel-Stadtbussen, rechnen wirmit erhöhten Absatz am europäischen Busmarkt in den nächsten Jahren ", so StefanKutsenits Eigentümer K-Bus GmbH.2.) K-Bus Kutsenits - Niederflur Bürgerbus- Basistechnik MB Sprinter oder VW Crafter- Chassis K-Bus GmbH- 100% Niederflur, barrierefrei- 8+1 Personen, Rollstuhlplatz- Leergewicht 2500KG- Gesamtgewicht 3500KG- Führerscheinklasse B PKWKontakt:K-Bus GmbHMatthias Mazuheli, Prokurist0043 6648369843,mm@k-bus.atwww.k-bus.atIndustriegasse I/17053 HornsteinOriginal-Content von: K-Bus GmbH, übermittelt durch news aktuell