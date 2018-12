Bußgeldvorwürfe anfechtbar: Blitzer messen falsch bei LED-Scheinwerfern (FOTO)

Berlin (ots) -Zu Unrecht geblitzt? Messanlagen vom Typ "ES 3.0" sollen ungenaueWerte liefern, wenn sie Autos mit LED-Scheinwerfern ins Visiernehmen. Laut "AutoBild" wurden bereist Verfahren eingestellt undGeldbußen reduziert. Betroffene können sich mit ihrem Bußgeldbescheidan die Berliner Coduka GmbH wenden. Das marktführende Legal TechUnternehmen lässt Vorwürfe über seinen Service Geblitzt.de kostenfreiprüfen.An die 700 mobile und stationäre Blitzer dieser Art sindhierzulande im Einsatz. Es dürften also zahlreiche Verkehrsteilnehmerinvolviert sein. Und wie genau stellt sich die Problematik dar? Umkorrekt zu messen, muss die Helligkeit stets gleich bleiben. Das istbei LED-Scheinwerfern nicht der Fall, denn hier wird das Licht inkurzen Intervallen immer wieder an- und ausgeschaltet.Als Geschäftsführer der Coduka weiß Jan Ginhold: "Gerade in derdunklen Jahreszeit tritt dieses Problem häufiger zu Tage, da vieleFahrer aus Sicherheitsgründen die Tagfahrlicht-LEDs eingeschaltethaben. Werden Sie dabei von einem "ES 3.0" geblitzt, können dieermittelten Daten durchaus Grundlage für eine erfolgreiche Anfechtungder Vorwürfe sein."Auch wenn der Hersteller die Problematik von sich weist, steht dieEinsatztauglichkeit des "ES 3.0" auf dem Prüfstand. Als der Blitzer2006 zuglassen wurde, gab es nämlich noch gar keine Serienfahrzeugemit gepulstem LED-Licht. "Hier müssen die Gerichte im Einzelfallprüfen, ob mögliche Sanktionen wie Bußgelder, Punkte in Flensburg undFahrverbote rechtens sind", so Ginhold weiter.Die Coduka GmbH arbeitet für die Überprüfung der Vorwürfe engzusammen mit zwei großen Anwaltskanzleien, derenVerkehrsrechtsanwälte bundesweit vertreten sind. Die Zahlen könnensich sehen lassen. Täglich erreicht das Geblitzt.de-Team eine Flutvon Anfragen. 12 % der betreuten Fälle werden eingestellt, beiweiteren 35 % besteht die Möglichkeit einer Strafreduzierung.Und wie finanziert sich das kostenfreie Geschäftsmodell? Durch dieErlöse aus Lizenzen einer selbst entwickelten Software, mit der dieAnwälte ihre Fälle deutlich effizienter bearbeiten können. Somitleistet die Coduka GmbH aufgrund des Einsatzes vonLegal-Tech-Lösungen Pionierarbeit auf dem Gebiet derProzessfinanzierung.Pressekontakt:CODUKA GmbHLeiter Marketing und PRDr. Sven TischerTelefon: 030 / 99 40 43 620E-Mail: presse@coduka.deOriginal-Content von: CODUKA GmbH, übermittelt durch news aktuell