Bußgeldskandal in Kassel: Tausende Verkehrsteilnehmer zu Unrecht geblitzt?

Berlin (ots) - Am 06.09.2018 ging die Blitzer-Affäre aus dem Jahr2012 im Berufungsverfahren vor dem Kasseler Landgericht in dienächste Runde. Aufgrund falscher Messprotokolle kam es damals zu rund16.000 zweifelhaften Verwarnungen und Bußgeldbescheiden.2016 wurde ein Rathausmitarbeiter und der Geschäftsführer derFirma Safety-First, einem Dienstleister für Tempomessungen,angeklagt. Der städtische Angestellte hatte von ihm unterschriebeneBlanko-Messprotokolle an die beauftragte Firma geschickt. Auf dieseWeise wurde die bei Geschwindigkeitsmessungen wichtige Kontrolleseitens der Behörden zwecks Wartung und einwandfreier Funktion derBlitzer einfach ausgesetzt. Auch wenn diverse Zeugenaussagen Schlüssedarauf zuließen, dass die Behörde als Ganzes Fehler in derZusammenarbeit mit Safety-First einräumen müsste, wurde nur der54-jährige Mitarbeiter zur Rechenschaft gezogen und zu einerBewährungs- und Geldstrafe verurteilt. Auch der Firmenchef wurde zurKasse gebeten. Jetzt wird das Verfahren neu aufgerollt, da sowohlBeklagte als auch Kläger Berufung eingelegt hatten.Die größten Leidtragenden aber sind die zahlreichenVerkehrsteilnehmer. Wer sein Bußgeld bereits gezahlt hatte, bekam esnicht zurückerstattet. Daher ist es sinnvoll, direkt nach Erhalteines Anhörungsbogens oder Bußgeldbescheids juristischen Beistand inAnspruch zu nehmen. Genau hier setzt die Berliner Legal Tech FirmaCoduka GmbH an. Geschäftsführer Jan Ginhold sagt dazu: "Unserelangjährige Erfahrung zeigt ganz deutlich, dass Bußgeldbehörden nichtimmer fehlerfrei arbeiten. Deshalb sollten Betroffene Bußgeldvorwürfestets überprüfen lassen. Wir geben diese Möglichkeit im Rahmen einerProzessfinanzierung kostenfrei."Um Ihren Service zu gewährleisten, arbeitet die Coduka GmbH engzusammen mit zwei großen Anwaltskanzleien, derenVerkehrsrechtsanwälte bundesweit vertreten sind. Die Zahlen könnensich sehen lassen. Täglich erreicht das Geblitzt.de-Team eine Flutvon Anfragen. 12 % der betreuten Fälle werden eingestellt, beiweiteren 35 % besteht die Möglichkeit einer Strafreduzierung. Und wiefinanziert sich das kostenfreie Geschäftsmodell? Durch die Erlöse ausLizenzen einer selbstentwickelten Software, mit der die Anwälte ihreFälle deutlich effizienter bearbeiten können. Somit leistet dieCoduka GmbH aufgrund des Einsatzes von Legal-Tech-LösungenPionierarbeit auf dem Gebiet der Prozessfinanzierung.Pressekontakt:CODUKA GmbHLeiter Marketing und PR: Dr. Sven TischerTelefon: 030 / 99 40 43 630E-Mail: presse@coduka.deOriginal-Content von: CODUKA UG (haftungsbeschränkt), übermittelt durch news aktuell