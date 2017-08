Bußgelder aus dem Urlaub werden vollstreckt / Der ADAC rät, Knöllchen aus EU-Staaten zügig zu bezahlen oder bei Fehlern Einspruch einzulegen

München (ots) - Seit 2010 können Strafen aus fast allen EU-Staatenauch in Deutschland vollstreckt werden. Der ADAC empfiehlt, dieBußgeldbescheide aus dem Ausland nicht zu ignorieren, sondern sie aufPlausibilität zu prüfen und danach zügig zu bezahlen. Beifehlerhaften Bußgeldbescheiden oder Missverständnissen istjuristische Hilfe unerlässlich.Vollstreckt werden Strafen aus dem EU-Ausland ab einerBagatellgrenze von 70 Euro (Österreich ab 25 Euro). Diese Grenze giltfür das Bußgeld inklusive der anfallenden Verwaltungskosten, sodassStrafen deutlich unter 70 Euro geahndet werden können.Wer schnell zahlt, umgeht nicht nur die teils hohen Mahngebühren.Bei zügiger Bezahlung der Geldbuße gewähren viele Länder teilsstattliche Rabatte. Je nach Land und Art des Verkehrsverstoßes sindbis zu 50 Prozent Nachlass möglich, falls innerhalb bestimmterFristen bezahlt wird. Besonders großzügig zeigen sich Frankreich,Großbritannien, Griechenland, Italien, Slowenien und Spanien.Viele Verkehrsverstöße werden im Ausland deutlich härter bestraftals hierzulande. Wer etwa 20 km/h schneller als erlaubt unterwegsist, kommt in Deutschland mit bis zu 35 Euro Verwarnungsgeld davon.In Italien werden mindestens 170 Euro fällig, in Norwegen mindestens420 Euro.Rechtskräftig festgesetzte Bußgelder sind - wenn sie nicht schonhierzulande eingetrieben werden - bei einer Wiedereinreise in dasjeweilige Land vollstreckbar, beispielsweise bei einerVerkehrskontrolle.Ein im Ausland fälliges Fahrverbot ist ausschließlich imjeweiligen Land durchsetzbar. Die nach dortigen Regeln eingetragenenPunkte werden nicht nach Flensburg gemeldet.Autofahrer sollten grundsätzlich skeptisch gegenüberBußgeldforderungen von privaten Inkassobüros sein und sich hierzurechtlichen Rat holen. Diese Unternehmen haben regelmäßig keineMöglichkeit, behördliche Sanktionen zu vollstrecken. Auch Forderungenvon mehreren hundert Euro für Parkverstöße in Kroatien, die ein Notaraus Pula verschickt, sollten nicht unwidersprochen bleiben: Der EuGHhat kürzlich festgestellt, dass kroatische Notare hierzu nicht befugtsind.Trifft ein Tatvorwurf nicht zu oder sind Bußgeldbescheideoffensichtlich fehlerhaft, rät der ADAC, unverzüglich juristischenBeistand zu suchen und dagegen Einspruch einzulegen.Diese Presseinformation finden Sie online unterhttp://presse.adac.de. Folgen Sie uns auch unterhttp://twitter.com/adacpresse.Pressekontakt:ADAC-ÖffentlichkeitsarbeitExterne KommunikationKatrin Müllenbach-SchlimmeTel.: (089) 7676-2956katrin.muellenbach-schlimme@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell