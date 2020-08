Bußgeld für Maskenverweigerer in NRW geplant - Landeskabinett berät

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das nordrhein-westfälische Kabinett berät am Dienstag (10.00 Uhr) einen Entwurf für die neue Coronaschutz-Verordnung.



Sie soll nach Ankündigung von Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) auch einen Passus enthalten, der bei Verstößen gegen die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen ein Bußgeld von 150 Euro vorsieht. Die bisher gültige Verordnung gilt bis Mitternacht zum Mittwoch. Die neue - samt Masken-Bußgeld - würde ab Mittwoch in Kraft treten.

Wüst hatte vergangene Woche gesagt, man wolle "keine lange Diskussion mehr mit Maskenmuffeln." Daher: "Wer ohne Mund-Nasen-Schutz erwischt wird, muss an der nächsten Haltestelle raus und zahlen." Man hoffe, mit dem sofortigen Bußgeld eine abschreckende Wirkung zu erzielen, erläuterte ein Ministeriumssprecher. Das Bußgeld würde just am ersten Tag nach den Sommerferien greifen - mit wieder dichter gefüllten Bussen und Bahnen./aus/DP/fba