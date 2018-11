Berlin (ots) -Ein Autofahrer aus Guldental staunte nicht schlecht über seinenAnhörungsbescheid. Darin warf ihm die Zentrale Bußgeldstelle desrheinlandpfälzischen Polizeipräsidiums eine Ordnungswidrigkeit vor,die in Wirklichkeit gar keine war. Der Betroffene wandte sich inseiner Not an die Coduka GmbH. Über deren Online-Service Geblitzt.dewurden seit Firmengründung im Jahr 2013 bereits an die 200.000Bußgeldvorwürfe geprüft.Der Autofahrer war im Sommer dieses Jahres mit der amtlich"festgestellten Geschwindigkeit von 128 km/h" auf der Bundesautobahn61 Richtung Ludwigshafen unterwegs. Obwohl die "zulässigeGeschwindigkeit" an der Messstelle 130 km/h beträgt, leiteten dieBeamten ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Der Vorwurf: "Sieüberschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit außerhalbgeschlossener Ortschaften um 2 km/h." Dabei ist der vermeintlicheVerkehrssünder eigentlich sogar unterhalb des Tempolimits geblieben."Folglich ist der Vorwurf nicht nur unrechtmäßig, sondern fernabjeder Verkehrsregel-Logik", sagt Jan Ginhold als Geschäftsführer derCoduka. Bei der Ermittlung von Verkehrsverstößen sei nichtsunmöglich. "Es gab schon Fälle, in denen die Behörden sogarphysikalische Gesetze ausgehebelt haben. Einmal soll ein Pkw-Fahrerlaut Bußgeldbescheid zur exakt selben Zeit an mehreren Ortengleichzeitig geblitzt worden sein." Doch nicht nur bei kuriosenBußgeldvorwürfen bietet das Berliner Unternehmen Verkehrsteilnehmerneine kostenfreie Überprüfung an.Dafür arbeitet die Coduka GmbH eng zusammen mit zwei großenAnwaltskanzleien, deren Verkehrsrechtsanwälte bundesweit vertretensind. Die Zahlen können sich sehen lassen. Täglich erreicht dasGeblitzt.de-Team eine Flut von Anfragen. 12 % der betreuten Fällewerden eingestellt. Bei weiteren 35 % besteht die Möglichkeit einerStrafreduzierung. Und wie finanziert sich das kostenfreieGeschäftsmodell? Durch die Erlöse aus Lizenzen einer selbstentwickelten Software, mit der die Anwälte ihre Fälle deutlicheffizienter bearbeiten können. Somit leistet die Coduka GmbH aufgrunddes Einsatzes von Legal-Tech-Lösungen Pionierarbeit auf dem Gebietder Prozessfinanzierung.Der Fall des Fahrers aus Guldental erwies sich erst Wochen späterals Fehler vom Amt. Die Beamten waren an diesem Tag nicht aufTemposünder aus, sondern führten eine Abstandkontrolle durch. Dabeierrechneten sie über den Weg und die Zeit auch die Geschwindigkeitdes Autofahrers. Nur, die war völlig korrekt und kein Grund für dieEinleitung eines Verfahrens. Dem Betroffenen wird keinGeschwindigkeitsverstoß mehr vorgeworfen.Pressekontakt:Dr. Sven TischerLeiter Marketing und PRCODUKA GmbHEdisonstr. 6312459 BerlinDeutschlandTel: +49 (0)30 994 043-630presse@coduka.deOriginal-Content von: CODUKA GmbH, übermittelt durch news aktuell