Businesstalk Interview Magazin: Die besten Video-Interviews im März 2022

Berlin (ots) -Das führende Interview-Magazin für die Wirtschaft in der DACH-Region, der Businesstalk am Kudamm, präsentiert Ihnen die meistgesehenen Interviews im Monat März 2022. Neben Video-Interviews auf dem Youtube-Channel werden täglich neue Interviews in unserem Onlinemagazin veröffentlicht. Der Businesstalk erreicht 400.000 Menschen im Monat, davon waren im März 44,3% weiblich, was einer geringen Reduzierung gegenüber dem Vormonat entspricht und im Gegenzug 0,7% mehr männliche Zuschauer 55,7%. Ganze 73% der Nutzer fallen in die Zielgruppe der 18- bis 45-Jährigen und weitere 20,8% auf die 45- bis 65-Jährigen.Die meistgesehenen Interviews im März 2022Herbert Behr ist Vorstand der Golden Gates Edelmetalle AG. Mit ihm sprachen wir über Entwicklungen an den internationalen Edelmetallmärkten und die Aussichten für Gold, Silber und Platin.Thorsten Friese ist MBSR-Lehrer in Berlin. Mit ihm sprachen wir über mentale Stärke im Business.Alexander Bünk ist Co-Founder und Geschäftsführer AFM Media GmbH. Er gab ein Interview über die Zukunft von Experten im digitalen Zeitalter.Verena Mensendiek ist Geschäftsführerin der Mensendiek Bau GmbH. Sie erzählte über Nachwuchs im Handwerk."Wer führt hier eigentlich wen?" Die Antwort kennt Holger Stollenwerk. Mit ihm sprachen wir über den Inhalt seines aktuellen Buchs.Mit Benjamin Berg sprachen wir über Träume, Ziele, Ängste und Visionen.Klaus Seeberger ist Unternehmer, Speaker und Coach. Mit ihm sprachen wir über Mobbing Prävention.Bianca Blöchl ist survivability Coach. Sie sprach über Sicherheit im Alltag.Constantin Behr ist Vorstand der Golden Gates Edelmetalle AG. Er sprach über Trends im Zusammenhang mit Gold, Silber, Platin und anderen Edelmetallen.Grigori Kalinski ist Gründer und Geschäftsführer der KMP Consulting GmbH. Wir sprachen über sein Training zum Amazon Kindle Publisher.Philipp Schwarzenberg, Inhaber der Partnervermittlung Elite Contacts, über Partnervermittlung für Homosexuelle Männer.Lutz Hering, Geschäftsführer der DRH Vermögensverwaltung GmbH, sprach über Chancen, Risiken und Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Vermögensverwaltungen und deren Anlageentscheidungen.Dr. Peter Stieve, Geschäftsführender Gesellschafter der Gensch, Korth und Coll. GmbH Steuerberatungsgesellschaft sowie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Stieve & Poppinga GmbH, über rechtliche Aspekte in Bezug auf die Grundsteuer sowie die notwendige Neubewertung von Grundstückswerten.Daniel Domscheit-Berg, ein führender deutscher Digitalexperte, ehemaliger Pressesprecher von Wikileaks, Gründer von Open Leaks und Vorsitzender der Hackerwerkstatt havel:lab e.V., sprach über Digitalisierte Bildung und "gemeinwohlorientierte Infrastrukturen".Tino Dachenhausen ist Softwareentwickler bei der SelectLine Software GmbH und erzählte im Interview über die Entwicklung von ERP-Systemen.Warum Unternehmen Daten für Digitales Marketing nutzen? Über dieses Thema sprachen wir mit Jan-Boyke Seemann, Head of Sales Central Europe bei Treasure Data.Alle Interviews finden Sie hier:Youtube-Channel und Interview-Magazinwww.businesstalk-kudamm.comhttps://www.youtube.com/channel/UChTkaXdDOjQZ0Uekd6FQt5QSie sind Entscheidungsträger oder Branchen-Experte? Werden Sie unser Interview-Partner.Die Interviews beim Businesstalk erreichen viele Tausend Personen, die gezielt nach Themen aus der Wirtschaft suchen. Täglich neue schriftliche Interviews in dem Magazin und täglich neue Video-Interviews auf dem Youtube-Channel bieten Experten die optimale Plattform, um das Fachwissen dem richtigen Publikum zu präsentieren.Wir suchen immer interessante Gesprächsgäste und freuen uns auf Ihre Kontaktaufgabe.Pressekontakt:BUSINESSTALK VERLAGS GMBHNürnberger Str. 1310789 Berlinhttps://www.businesstalk-kudamm.com/redaktion@businesstalk-kudamm.de030-28656588Original-Content von: Businesstalk Verlags GmbH, übermittelt durch news aktuell