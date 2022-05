Businesstalk Interview Magazin: Die besten Video-Interviews im April 2022

Berlin (ots) -Das führende Interview-Magazin für die Wirtschaft in der DACH-Region, der Businesstalk am Kudamm, präsentiert Ihnen die meistgesehenen Interviews im Monat April 2022. Neben Video-Interviews auf dem Youtube-Channel werden täglich neue Interviews in unserem Onlinemagazin veröffentlicht. Der Businesstalk erreicht 400.000 Menschen im Monat, davon waren im April 47,5% weiblich, was einen Anstieg von über 2% bedeutet. Ganze 76% der Nutzer fallen in die Zielgruppe der 18- bis 45-Jährigen und weitere 18,5% auf die 45- bis 65-Jährigen.Die meistgesehenen Interviews im April 2022Jochen Werne, Geschäftsführer der Prosegur Crypto GmbH, zum Thema Transformation im Bankenwesen.Wir sprachen mit Oliver Hillebrand, dem Geschäftsführer der Gränzelos GmbH, über den Van Life Boom.Mit Dr. Peter Stieve, Geschäftsführender Gesellschafter der Gensch, Korth und Coll. GmbH Steuerberatungsgesellschaft sowie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Stieve & Poppinga GmbH, sprachen wir darüber, warum es sich lohnt, einen Steuerberater im Zusammenhang mit der Grundsteuer zu konsultieren.Hermann Müller ist Coach und Kommunikationstrainer. Wir sprachen mit ihm im Interview über Kommunikation im Geschäftsleben.Unser Gast war Gregor Bartelmann. Er ist Produktmanager bei der SelectLine Software GmbH und mit ihm sprachen wir über professionelle ERP-Lösungen.Über Unternehmenskultur sprachen wir mit Dr. Daniel Nummer (PREDICTA|ME GmbH) & Dr. Jörg Peter Schröder (Frequenzwechsel).Maria Staribacher ist Coach, Speakerin und Expertin für Redeglück. Mit ihr sprachen wir über den Umgang mit Lampenfieber.Mit Michael Turgut, einem der renommiertesten deutschen Vertriebstrainer, sprachen wir über Leadership Excellence: Wie macht man aus Mitarbeitern hervorragende Führungskräfte?Wie können Unternehmen ihr know how effektiv schützen? Die Antwort gab Dr. Norman Dauskardt, Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz bei AB&D Rechtsanwälte im Businesstalk.Jens Reime ist Fachanwalt für Versicherungsrecht und Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht. Mit ihm sprachen wir über Probleme mit Genossenschaften als Kapitalanlage am Beispiel der WSW Wohnsachwerte eG.Wie können WEG-Verwaltungen WEG-Kredite nutzen? Die Antwort kennt unser Gast Damaris Drexler von der BfW-Bank für Wohnungswirtschaft AG.Daniela Geiger ist Psychotherapeutin und bietet in ihrer Praxis in München Paar- und Trennungsberatung, Tiefenpsychologie und Coachings an. Wir sprachen mit ihr über Paarberatung und Trennungsberatung.Jan-Boyke Seemann ist Head of Sales Central Europe bei Treasure Data. Mit ihm sprachen wir über die Grundlagen professioneller Datennutzung.Holger Kuhlmann, Geschäftsführer von Matrixchain OÜ, sprach im Interview über die Tokenisierung von Kapitalanlagen.Unser Gast im April war auch Heath White, Geschäftsführer der Prosegur Germany und Australia. Mit ihm sprachen wir über die globale Sicht auf Wertschöpfungsketten und Geldmanagement.Johannes Pelzer ist Experte für Personalgewinnungsprozesse. Mit ihm sprachen wir über den Fachkräftemangel und die wichtigsten Maßnahmen zum Aufbau einer erfolgreichen Arbeitgebermarke.Mit Herrn Henri Ehmke sprachen wir über Immobilienpreise und Methoden zur Immobilienbewertung.Amit Kapoor ist Geschäftsführer der Impetus GmbH. Mit ihm sprachen wir über Strategisches Performance Marketing.Über WEG-Kredite, die Vorteile für Immobilieneigentümer, sprachen wir mit Michael Butz von der BfW Bank.Tobias Bystry ist Rechtsanwalt bei ab&d Rechtsanwälte, und wir sprachen über Formanforderungen beim Vesting, Leaver Events und Reverse-Vesting.Henrich Abegg ist geschäftsführender Gesellschafter der VBLP GmbH und sprach über das Thema Newplacement beim Businesstalk.Alle Interviews finden Sie hier:Youtube-Channel und Interview-Magazinwww.businesstalk-kudamm.comhttps://www.youtube.com/channel/UChTkaXdDOjQZ0Uekd6FQt5QSie sind Entscheidungsträger oder Branchen-Experte? Werden Sie unser Interview-Partner.Die Interviews beim Businesstalk erreichen viele Tausend Personen, die gezielt nach Themen aus der Wirtschaft suchen. Täglich neue schriftliche Interviews in dem Magazin und täglich neue Video-Interviews auf dem Youtube-Channel bieten Experten die optimale Plattform, um das Fachwissen dem richtigen Publikum zu präsentieren.Wir suchen immer interessante Gesprächsgäste und freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.Pressekontakt:BUSINESSTALK VERLAGS GMBHNürnberger Str. 1310789 Berlinhttps://www.businesstalk-kudamm.com/redaktion@businesstalk-kudamm.de030-28656588Original-Content von: Businesstalk Verlags GmbH, übermittelt durch news aktuell