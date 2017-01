Business trifft Leben - Der Code des Lebens

München (ots) - Nur im Teamwork sind Erfolge in der Entwicklungneuer Arzneimittel möglich. In den Labors von Bayer HealthCareentschlüsseln Forscherinnen und Forscher den Code des Lebens. Daszeigt der Themen- und Branchendienst Pharma Fakten in der zweitenFolge seiner Reportagereihe "Business trifft Leben".Der Herr der RoboterDer Weg in die Zukunft führt über eine Tempo-30-Zone: das "PharmaResearch & Development Center Wuppertal" steht am Ende einerReihenhaus-Siedlung. Bernd Kalthof arbeitet hier am "Urknall für neueMedikamente" - mit der Hilfe von Peter, Paul und Mary.www.business-trifft-leben.de/reportage-zukunft-medikamente-roboter/Deutsche pflegen ihren EmpörungsgenussDie Medizin macht rasante Fortschritte - dank moderner Technik.Prof. Peter Wippermann erklärt, wie die Menschen in Deutschland heutemit der Digitalisierung der Gesundheit umgehen - und wo ihre Grenzenliegen.www.business-trifft-leben.de/interview-wippermann-fortschritt/Das Molekül im HeuhaufenTag für Tag tüftelt Alexander Hillisch an mehrdimensionalenKreuzworträtseln. Wenn alles klappt, rettet er damit Menschenleben.Doch oft dauert die Lösung eines Rätsels mehr als zehn Jahre.www.business-trifft-leben.de/reportage-wirkstoffe-architekt/Pressekontakt:Winfried RauschederRedaktion Pharma Faktenwww.pharma-fakten.deE-Mail: redaktion@pharma-fakten.dehttp://twitter.com/pharmafaktenTel.: +49 89 1250 153 66Original-Content von: PHARMA FAKTEN, übermittelt durch news aktuell