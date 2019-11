Business-intelligence Of Oriental Nations: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Business-intelligence Of Oriental Nations, ein Unternehmen aus dem Markt "Systemsoftware", notiert aktuell (Stand 11:08 Uhr) mit 12.13 CNY sehr deutlich im Minus (-2.88 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Shenzhen.

Die Aussichten für Business-intelligence Of Oriental Nations haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Business-intelligence Of Oriental Nations. Es gab insgesamt sieben positive und vier negative Tage. An drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Business-intelligence Of Oriental Nations daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Business-intelligence Of Oriental Nations von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Dividende: Business-intelligence Of Oriental Nations schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Software auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,08 % und somit 1,33 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 1,41 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 25,39 und liegt mit 70 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Software) von 83,78. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Business-intelligence Of Oriental Nations auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.