Business-intelligence Of Oriental Nations: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Business-intelligence Of Oriental Nations, die im Segment "Systemsoftware" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 07.04.2020, 20:45 Uhr, an ihrer Heimatbörse Shenzhen mit 15.03 .

Unsere Analysten haben Business-intelligence Of Oriental Nations nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Business-intelligence Of Oriental Nations mit einer Rendite von -3,22 Prozent mehr als 3 Prozent darüber. Die "Software"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -4,69 Prozent. Auch hier liegt Business-intelligence Of Oriental Nations mit 1,47 Prozent darüber. Diese gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Business-intelligence Of Oriental Nations hat mit einer Dividendenrendite von 0,07 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (1.42%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Software"-Branche beträgt -1,35. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Business-intelligence Of Oriental Nations-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 29,85 liegt Business-intelligence Of Oriental Nations auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Software" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Hold"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.