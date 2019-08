Business-intelligence Of Oriental NationsDas gibt’s ja gar nicht, ?

Weitere Suchergebnisse zu "Tower":

Für die Aktie Business-intelligence Of Oriental Nations aus dem Segment "Systemsoftware" wird an der heimatlichen Börse Shenzhen am 16.08.2019, 10:52 Uhr, ein Kurs von 11.29 CNY geführt.

Unsere Analysten haben Business-intelligence Of Oriental Nations nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Business-intelligence Of Oriental Nations liegt mit einer Dividendenrendite von 0,09 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die "Software"-Branche hat einen Wert von 1,42, wodurch sich eine Differenz von -1,33 Prozent zur Business-intelligence Of Oriental Nations-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Sell"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,65 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Business-intelligence Of Oriental Nations damit 4,14 Prozent unter dem Durchschnitt (-16,51 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Software" beträgt -12,96 Prozent. Business-intelligence Of Oriental Nations liegt aktuell 7,69 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Business-intelligence Of Oriental Nations-Aktie ein Durchschnitt von 12,6 CNY für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 11,15 CNY (-11,51 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (11,89 CNY) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,22 Prozent), somit erhält die Business-intelligence Of Oriental Nations-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Business-intelligence Of Oriental Nations erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Sell"-Bewertung.