Business fürs Klima: 40 junge Führungspersönlichkeiten aus Deutschland und Afrika gesucht

Berlin (ots) -Das afrikanisch-deutsche Führungskräfteprogramm "AGYLE - African German Young Leaders in Business" geht in zweite Runde / Im Fokus: neue Geschäftsmodelle und grüne Innovationen zwischen Afrika und Deutschland / Bewerbung bis 27. März unter www.agyle-programme.com.Ob im Bereich erneuerbarer Energien, dem Einsatz alternativer Mobilitätskonzepte oder neuen Bezahldiensten - eine neue Generation afrikanischer Führungskräfte liefert Antworten auf drängende Fragen unserer Zeit. Jedoch findet die Perspektive des innovativen Chancenkontinents und dem Potenzial Afrikas für die deutsche Wirtschaft hierzulande meist wenig Niederschlag. Um den afrikanisch-deutschen Austausch noch gezielter zu fördern und neue wirtschaftliche Impulse zu setzen, haben die Agentur für Wirtschaft & Entwicklung (AWE) und Deutschland - Land der Ideen im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ein gemeinsames Programm zum Aufbau eines Business-Netzwerks für junge Führungskräfte aus Deutschland und ausgewählten Ländern des Compact with Africa initiiert.Unter dem Titel "AGYLE - African German Young Leaders in Business" können sich ab jetzt junge Führungskräfte bis 40 Jahren aus Deutschland sowie aus Äthiopien, Ghana, Ruanda und Tunesien aus den Bereichen Wirtschaft, Politik, Medien sowie internationaler Zusammenarbeit für das Programm bewerben.Mit dem Jahresmotto "Green Innovation - wie junge Führungskräfte den Klimawandel anpacken" erhalten Teilnehmende die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten in interdisziplinären Teams auf Herausforderungen unserer Zeit anzuwenden. Die Bewerbung zur Teilnahme ist online unter www.agyle-programme.com bis zum 27. März 2022 möglich. Dazu müssen Bewerber neben einem Motivationsschreiben, einem Empfehlungsschreiben und einem Lebenslauf auch ein kurzes, persönliches Video-Statement eingereicht werden.Die kommissarische Leiterin der Agentur für Wirtschaft & Entwicklung, Almuth Dörre: "Ein direkter deutsch-afrikanischer Austausch und die Vernetzung von jungen Führungskräften ist ein wesentliches Anliegen der Agentur für Wirtschaft & Entwicklung. Durch AGYLE wird nicht nur ein aktives Business-Netzwerk etabliert, sondern auch nachhaltige Impulse und innovative Ideen, die unserer Meinung nach das wirtschaftliche Zusammenspiel beider Kontinente auf lange Sicht positiv verändern werden. "Ute Weiland, Geschäftsführerin von Deutschland - Land der Ideen: "Der Klimawandel ist das zentrale Thema unserer Zeit. Afrika fällt bei der Gestaltung zukünftiger Herausforderungen eine Schlüsselrolle zu. Insofern sind wir gespannt, zu welchen Impulsen und Lösungen die jungen Führungskräfte aus Afrika und Deutschland im Rahmen des neuen AGYLE-Jahrgangs kommen."Digitale AGYLE-Woche 22: Programm und Business-NetzwerkEine international besetzte Jury wählt insgesamt 40 junge Führungskräfte aus; 20 aus Deutschland und insgesamt 20 aus Äthiopien, Ghana, Ruanda und Tunesien. Diese werden im Juni zu einer fünftägigen, digitalen Veranstaltung eingeladen. Im Mittelpunkt stehen interdisziplinärer Austausch und Vernetzung, fachliche Inspiration sowie die grenzüberschreitende Kooperation der jungen Führungskräfte. Herzstück der gemeinsamen Woche ist ein virtuelles Design Thinking Lab, in dem gemischte Teams Ideen und Geschäftsmodelle erarbeiten und weiterentwickeln. Die innovativste und vielversprechendste Idee wird in der Abschlussveranstaltung von einer Jury prämiert. Abgerundet wird die Woche von virtuellen Diskussionsrunden, Impulsvorträgen sowie sozialen und kulturellen Aktivitäten. Im Herbst 2022 ist darüber hinaus eine Zusammenkunft mit allen 80 Teilnehmenden der ersten beiden AGYLE-Jahrgänge in Berlin geplant, um sich persönlich kennenzulernen und das Netzwerk weiter zu stärken. Zudem werden alle Teilnehmenden in ein exklusives digitales Business-Netzwerk aufgenommen.Über AGYLE - African German Young Leaders in BusinessAGYLE ist ein afrikanisch-deutsches Young Leaders Programm, das junge Führungskräfte aus Deutschland und Afrika in einem langfristigen Business-Netzwerk zusammenzubringt und die Entwicklung neuer innovativer Ideen und Geschäftsmodelle fördert. Durch die direkte Begegnung und Zusammenarbeit der Teilnehmenden soll der afrikanisch-deutsche Dialog gestärkt und ein Grundstein für eine neue wirtschaftliche Zusammenarbeit gelegt werden. AGYLE ist ein Programm der Agentur für Wirtschaft & Entwicklung (AWE) und Deutschland - Land der Ideen; die AWE wird gefördert durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und getragen durch die GIZ und DEG.Pressekontakt:Pressekontakt AGYLEDeutschland - Land der IdeenStefan VolovinisTel.: 030/206459-160press@agyle-programme.comwww.agyle-programme.comOriginal-Content von: Deutschland - Land der Ideen, übermittelt durch news aktuell