"Business Talk am Kudamm" launcht innovative Videointerview-Homepage

Berlin (ots) - Der Business Talk am Kudamm, ein innovativesjournalistisches Videoformat, ist ab sofort nicht mehr nur beiYoutube, Facebook, Instagram, Google+ und Twitter erreichbar, sondernauch unter der eigenen Webpräsenz www.businesstalk-kudamm.de.Das Team, bestehend aus einem renommierten Kamerateam,Journalisten, Redakteuren, Moderatoren, Marketing- und PR-Fachleuten,setzte bei der Gestaltung des Designs auf eine leichtbedienbareOberfläche und übersichtlicher Seitenstruktur.In den Bereichen Unternehmen, Branche und Manager sprechenherausragende Persönlichkeiten aus der Wirtschaft über Trends,Herausforderungen und Neuerungen. Der informationssuchende Konsumenterhält dadurch die wichtigsten Informationen von den Menschen, die eswissen müssen - den Entscheidungsträgern der Wirtschaft.Moderne InformationsaufnahmeDie Google-Tochter Youtube hat sich mit 1,5 Milliarden täglichenNutzern zur zweitgrößten Suchmaschine weltweit entwickelt. Google istnach wie vor die wichtigste Informationsbeschaffungsquelle. GroßeNutzerzahlen verzeichnen die Tech-Giganten aus dem deutschsprachigenRaum, dies bedeutet im Umkehrschluss, dass besonders vieleKonsumenten ihre Informationen daraus beziehen.Der Business Talk am Kudamm behandelt wichtige Branchenthemen undstellt die Interviews in Videoform zur Verfügung, um eine möglichstschnelle Aufnahme von wichtigen Informationen zu ermöglichen sowiedie junge Zielgruppe anzusprechen. Anderseits werden die Interviewsnochmal transkribiert und auf www.businesstalk-kudamm.deveröffentlicht. So können Menschen, die mit Youtube noch nicht inBerührung kamen, diese Informationen lesen.Top-Ranking in den SuchmaschinenDer produzierte Content des Businesstalk am Kudamm ist sehrhochwertig. Zu Top-Suchbegriffen ist der Inhalt bei Youtube zu findenund die kontinuierlich steigenden Klick- und Zuschauerzahlenunterstreichen die Qualität der Informationen. Nachdem die Homepageonline gegangen ist, werden diese Top-Rankings mit hoherWahrscheinlich auch in Google, der Muttergesellschaft von Youtubeerreicht. Dadurch ergeben sich für die Teilnehmer vielfältigeVorteile, wie eine große Reichweite und hohe Besucherzahlen, einseriöses Suchergebnisbild sowie eine authentischeUnternehmensdarstellung.Pressekontakt:Businesstalk am Kudammein Produkt von RH Reputation GmbHAnsprechpartner: Fozia Buttredaktion@businesstalk-kudamm.dewww.businesstalk-kudamm.de030 213-55-27Nürnbergerstraße 1310789 BerlinOriginal-Content von: Businesstalk am Kudamm, übermittelt durch news aktuell