Frankfurt am Main (ots) -Die markant geschminkten Augen könnten als Indiz für SuzanneGrieger-Langers Durchblick gewertet werden. Der entsteht allerdingsvor allem in ihrem Kopf: Sie ist Charakter-Profiler, erkennt Menschenund ihre Motivation, trennt Poser von Performern und kommtberuflichem Fehlverhalten auf die Spur. Eine Kompetenz, die dieWirtschaft gerne in Anspruch nimmt, auch beim Recruitment. DieSchweizer Großbank UBS lobt Grieger-Langer als "eine der bestenProfiler der Welt", das Frauenmagazin Cosmopolitan ruft: "Sie ist derGuide!", ihr wird "brillantes Wissen, hochdosiert und sofort wirksam"nachgesagt. Seit 25 Jahren arbeitet die Diplom-Pädagogin als Dozentinund Trainerin, schreibt Bücher und Kolumnen und macht sich vor allemeins: Gedanken.Die führen sie aktuell zu einer Frage, die viele Menschen bewegt:Wie kann es sein, dass Regierungschefs wie Trump, Putin und Erdoganmit so viel Demagogie so viel Erfolg erzeugen? Ihre Antwortenverarbeitet Suzanne Grieger-Langer in ihren pointierten Vorträgen underläutert, wie Unternehmen und Führungskräfte die Codes vonPopulisten und Autokraten nutzen und umkehren können - für mehrWachstum, Entwicklung und Erfolg.Populisten spielen mit Ängsten und Emotionen verunsicherter BürgerDafür müssen zuerst die Mechanismen durchschaut werden. "DieseMänner sind Trolle der Politik, Störenfriede, die mit Stammesethikmanipulieren, statt Antworten auf die Fragen des 21. Jahrhunderts zufinden. Wir haben auch so einen Troll: Horst Seehofer. Nicht ganz sogefährlich, dennoch enervierend und schädigend", erklärtBusiness-Profiler Grieger-Langer. Die Taktik der Politik-Trolle setzeauf Verführung und Emotionalität. Ein bevorzugtes Mittel hierfür seidas Framing. Der Begriff steht für eine bewusste Wortwahl, die dasDenken in Korridore lenkt: "Flüchtlingswelle","Modernisierungsverlierer" oder - ganz neu - "Asyltourismus" sindBeispiele dafür. Der Fakt wird zur Bedrohung und damit manchmal auchzum Fake.Mit dieser provozierenden Kommunikationsform führen die Trollenach Ansicht von Grieger-Langer den "Aufstand der Abgehängten" an,die sich, teilweise zu Recht, nicht wahrgenommen und ohnmächtigfühlen. "Die Trolle biegen Ohnmacht Richtung Allmacht und vermitteln:Papa wird's schon richten! Und das ist brandgefährlich, weil es dieDemokratie zerstört", sagt Profiler Grieger-Langer. Ihr Gegenentwurf:"Genau dieses Potenzial kann und sollte die Wirtschaft nutzen. Wirmüssen wieder verstärk darauf blicken, was uns als Gesellschaft undMenschen zusammenhält. Politik ist ebenso ein People-Business wieWirtschaft." Und: Man müsse nicht die Typen, sondern die veränderteWelt verstehen.Auch Unternehmen sollten die Bedürfnisse von Mitarbeitern undKunden abbildenIm Bereich Human Resources sollte eine Schubumkehr eingeleitetwerden, bei der dem "Opfer" eine Hand gereicht wird, die es aus derBedrängnis holt - das geht auch verbal. Die Hand gehört bestenfallseinem kraftvollen, leidenschaftlichen Mentor, der die Fähigkeiten derMenschen erkennt. "Der Mentor ist das Gegenteil des Tyrannen. Erfolgt keinem narzisstischen Antrieb, sondern fördert jeden Einzelnendarin, Held seines Lebens zu werden und gibt ihm dafür das Rüstzeug",sagt die 46Jährige. Dies ist vor allem ein mentales, das grobskizziert auf der Frage basiert: Warum machen wir das alles?Aus Marketing Sicht bedeutet das für Unternehmen, weniger zukommunizieren, was sie verkaufen, sondern vielmehr zu erzählen, warumes sie gibt: Ihre Dienstleistungen oder Produkte erleichtern oderverschönern den Menschen das Leben. Als gelungenes Beispiel empfindetGrieger-Langer die Kampagne von "Starbucks", bei der Kunden ihrepersönliche Kennenlernen-Geschichte aus den Coffee-Shops erzählten.Das Unternehmen landete damit einen viralen Hit. "Genau dieseGeschichten fließen dann in das Storytelling ein: Geschichten mitFeinden und Helden, von Hindernissen und Mut. Solche Inhalte spiegelnuns wider, weil wir alle jeden Tag irgendwie kämpfen."