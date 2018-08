Business-Intelligence-Studie: Unternehmen bringen Daten-PS fachlich nicht auf die Straße

Hamburg (ots) - Unternehmen in Deutschland, Österreich und derSchweiz (DACH) erarbeiten sich zu wenige Geschäftsimpulse undErkenntnisse aus Daten. 43 Prozent der Fach- und Führungskräftemachen dafür vorrangig Lücken im fachlichen Verständnisverantwortlich. Oft fehlt es an Ideen, die technischen Möglichkeitenfür Analysen, Prognosen und Innovationen nachhaltig zu nutzen, umfachliche Anwendungsfälle zu entwickeln. 31 Prozent geben zudemfehlende technische Expertise für neue Disziplinen wie AdvancedAnalytics und Künstliche Intelligenz (KI) zu Protokoll. Das sindErgebnisse der BI- & Analytics-Studie biMA® 2017/18 von Sopra SteriaConsulting in Zusammenarbeit mit dem Business Application ResearchCenter (BARC).Die Führungsebene der meisten Unternehmen stuft BusinessIntelligence (BI) und Analytics mittlerweile als geschäftskritischein. Der Anspruch, sich als datengetriebene Organisationaufzustellen, ist daher weit verbreitet. Die Wertschöpfung aus Datenbleibt allerdings noch weit hinter den Erwartungen zurück. Derzeitnutzen Unternehmen nur einen Ausschnitt der tatsächlich verfügbarenDaten und diese vor allem nur für Controlling- und Reportingzweckesowie zur Vertriebssteuerung. Andere Bereiche im Unternehmen fallendagegen deutlich ab. Nur in rund sechs Prozent der Unternehmenliefert BI und Analytics umfassend Mehrwert durch Information in derProduktgestaltung. Eine datengetriebene Fertigung sowie Forschung undEntwicklung ist ebenfalls Zukunftsmusik.Das liegt auch an Qualitätsmängeln in der Datenbereitstellungsowie an fachlichen Wissenslücken: Die Mehrheit der Unternehmenerarbeitet sich gerade erst das Know-how, unstrukturierte Daten fürihre Analysezwecke zu nutzen und auf Basis weiterführenderTechnologien wie Text Mining und Deep Learning neue Erkenntnisse zugewinnen. Die Folge: Nur jedes vierte befragte Unternehmen erzieltderzeit Wertschöpfung aus Daten, die unter anderem aus Blogs undSocial-Media-Plattformen sowie anderen Quellen stammen -beispielsweise in Form von Wettbewerbs- und Marktanalysen sowie durchein frühzeitiges Reagieren auf Kundenfeedback im Internet.Möglichkeiten von Sensordatennutzung werden nicht nur in derIndustrie erkanntAnsätze für den praktischen Einsatz von Sensordaten hat rund jedesdritte Unternehmen identifiziert. Die Industrie ist hier amweitesten. Klassische Anwendungen sind die Optimierung derLagerhaltung sowie bei der vorausschauenden Planung vonWartungsintervallen von Anlagen und Maschinen (PredictiveMaintenance). Diese Ansätze ließen sich auch auf andere Branchen wieBanken übertragen. Der Nachfüllbedarf von Geldautomatenbeispielsweise lässt sich automatisch übermitteln, und diebestmögliche Route zur Befüllung der Automaten innerhalb einesdefinierten geografischen Raums wird direkt in das Navigationssystemdes Fahrers übertragen. Ähnliche Strategien für die Nutzung vonSensordaten, zum Beispiel der Einsatz der Beacon-Technologie fürgezielte Informationen in Filialen oder Behörden, befinden sich beider Mehrheit der Unternehmen in den Planungsschubladen.Fortschrittlicher sind die Unternehmen bei der Nutzung vonereignisgesteuerten Daten, wie sie für Sendungsverfolgungen undandere Echtzeit-Statusmeldungen im Online-Handel und in der Logistikschon verwendet werden. Jedes zweite Unternehmen nutzt diese Form vonEreignisdaten zumindest teilweise, um Kunden mehr Service zu bietenund Abläufe zu beschleunigen. In Zukunft werden Konzepte fürStreaming- und Echtzeitdatennutzung an Bedeutung gewinnen,beispielsweise beim autonomen Fahren sowie für die automatisierteErfassung und Auswertung von Videodaten für Behörden zur schnellenBearbeitung von Verkehrssündervorgängen.Fachliches Potenzial hinkt weiter hinterherDie Rückmeldungen der Studienteilnehmer zeigen insgesamt: Es fehltUnternehmen vor allem an fachlichen Ideen und Kreativität, interneund extern frei verfügbare Daten gewinnbringend zu nutzen. "ZumZeitpunkt der Erhebung von 2012/13 waren Unternehmen technisch nochnicht in der Lage, die Anforderungen an ein datengetriebenesUnternehmen vollständig abzubilden", sagt Lars Schlömer, Leiter BI &Analytics bei Sopra Steria Consulting. "Das ist heute anders: Dietechnischen Voraussetzungen stimmen, um komplexe Fragestellungen mitDaten zu beantworten. Entscheidend ist aber, die notwendigenVoraussetzungen zu schaffen, um fachlich Mehrwerte durchInformationen zu schaffen. Um die technischen Möglichkeitennachhaltig zu nutzen, ist die Fachlichkeit der entscheidendeErfolgsfaktor - der Motor der Digitalisierung. Die Grundlagen werdenbereits in der Strategie gelegt, mit der die Rahmenbedingungen fürOrganisation und Technik definiert werden. Hier sollten Unternehmenansetzen, um das fachliche Potential auszuschöpfen.", so Schlömer.Über die Studie:Die Ergebnisse der biMA®-Studie 2017/18 wurde von Sopra SteriaConsulting mit Hilfe von Fragebögen und Interviews ausgewertet. 314Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Größen nahmen Mitte 2017an der Studie teil, die Ergebnisse wurden Anfang 2018 ausgewertet.Die Studie ist die fünfte Auflage und zeigt die bisherige undzukünftige Entwicklung von BI & Analytics in Unternehmen. MethodischeGrundlage der Studien bilden das von Sopra Steria Consulting,zusammen mit den Universitäten Duisburg-Essen und St. Gallen unterMitwirkung der Universität Düsseldorf, entwickelte ReifegradmodellbiMM® (Business Intelligence Maturity Model) und die daraufaufbauende Analysemethode biMA® (Business Intelligence MaturityAudit).Links: Studie biMA® 2017/18 herunterladen: http://bit.ly/bima2018Über Sopra Steria ConsultingSopra Steria Consulting zählt heute zu den Top BusinessTransformation Partnern in Deutschland. Als ein führendereuropäischer Anbieter für digitale Transformation bietet Sopra Steriaeines der umfassendsten Angebotsportfolios für End-to-End-Services amMarkt: Beratung, Systemintegration, Softwareentwicklung,Infrastrukturmanagement und Business Process Services. Unternehmenund Behörden vertrauen auf die Expertise von Sopra Steria, komplexeTransformationsvorhaben, die geschäftskritische Herausforderungenadressieren, erfolgreich umzusetzen. 