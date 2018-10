Business-Event des Jahres am Donnerstag in Düsseldorf / Nur noch wenige Tickets für Michael-Tracy-Seminar verfügbar

Düsseldorf (ots) - Am kommenden Donnerstag, den 4. Oktober geht inDüsseldorf eine einzigartige Veranstaltung an den Start. MichaelTracy steht zusammen mit Hermann Scherer, Andreas Adenauer und TobiasBeck auf der Bühne. Michael Tracy ist internationaler Top-Redner undVerkaufsprofi. Er ist der Sohn der Trainer-Legende Brian Tracy undgibt seine Inhalte auf dem millionenfach bewährten Konzept seinesVaters weiter. Veranstaltungsbeginn ist um 9.00 Uhr,Veranstaltungsende um 19.00 Uhr. Erwartet werden rund 600 Entscheideraus der Wirtschaft - Unternehmer, Führungskräfte, Manager undSelbständige, aber auch Fachkräfte aus den Bereichen Marketing,Vertrieb und HR. Es sind nur noch wenige Tickets verfügbar. Noch bisMittwoch 12.00 Uhr können Tickets ab 99,- Euro erworben werden.Veranstaltungsort ist das Maritim Congress Center in Düsseldorf.Weitere Informationen zum Ablauf, organisatorische Hinweise sowieTickets gibt es unter www.businessprogress.eu.Pressekontakt:Business Progressc/o Bluhmberg Corporation GmbHHelmholtzstr. 2-910587 BerlinMail: info@businessprogress.euTel: +49 30 609860575Für redaktionelle Rückfragen wenden Sie sich bitte an unserenPressesprecher Falk S. Al-Omary unter post@al-omary.de oder derRufnummer +49 171 2023223.Original-Content von: Business Progress, übermittelt durch news aktuell