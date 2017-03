Business Center Partners mit neuem partners magazin

Berlin (ots) - Informationen aus der Welt der Unternehmen undpraktische Tipps für den Arbeitsalltag verspricht das neue partnersmagazin. Sie werden ergänzt um Beiträge zur Work-Life-Balance und zuThemen aus den Bereichen Wirtschaft, Gesundheit und Freizeit. Hinzukommt eine Vorstellung der größten Städte Deutschlands mit ihrenangesagten Hotels, Restaurants und interessanten Veranstaltungstipps.Herausgeber sind die Business Center Partners, ein Zusammenschlussinhabergeführter Business Center in Deutschland. Sie wollen mit ihremneuen Magazin Geschäftsleute und Mitarbeiter gleichermaßen ansprechenund darüber hinaus zeigen, welche Vorteile das Anmieten vonBüroflächen in einem Business Center mit sich bringt. Das PartnersMagazin ist somit einerseits als interessante Lektüre für Kundenkonzipiert, spricht aber andererseits auch potenzielle Neukunden an,die sich über das vielfältige Angebot informieren wollen.Über BCPDer Zusammenschluss "Business Center Partners" besteht aus 12Business Center Betreibern, die in neun Städten mit 20 Standortenvertreten sind. Ein Großteil der Partner hat die Entwicklung derinnovativen Branche 'Business Center' in den letzten 30 Jahren mitgeprägt.Der wachsende Bedarf an Serviced Offices hat in den letzten Jahrenzu einer großen Nachfrage nach passenden Flächen geführt. Die BCPGruppe hält heute über 33.000 Quadratmeter Bürofläche für ihre Kundenvor und zählt damit zu den größten Business Center Anbietern inDeutschland. Von der Zusammenarbeit profitieren Klienten, dieBüroräume mieten wollen, aber auch die Inhaber der Business Centerund deren Mitarbeiter. Marketingmaßnahmen werden von den Betreiberngemeinsam durchgeführt, für den übergreifenden Erfahrungsaustauschwerden zweimal jährlich Meetings bei einem der Netzwerk Partnerorganisiert. Das BCP Business Center Netzwerk hat sich 2015 demeuropaweit tätigen Netzwerk Locartis angeschlossen. Damit habenKunden leicht die Möglichkeit, auf Empfehlungen für Standorte in deneuropäischen Metropolen zurückzugreifen.Pressekontakt:Zieher Dienstleistungen GmbHKurfürstendamm 3010719 BerlinTelefon: +49 30 8862000Fax: +49 30 886200-200E-Mail: info@zieher.deOriginal-Content von: BCP, übermittelt durch news aktuell