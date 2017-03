Business20 beschließt Empfehlungen für G20-Sherpa-Treffen

Berlin (ots) -- B20-Joint-Taskforce-Meeting in Paris bei Business at OECD- Zukunftsorientiertes, nachhaltiges Wirtschaftswachstumsicherstellen- Business at OECD bietet Fachwissen für G20- und B20-Prozesse"Wenn wir ein zukunftsorientiertes und nachhaltigesWirtschaftswachstum sicher-stellen wollen, spielt die Wirtschaft einewichtige Rolle. Wir sind bereit, diese Aufgabe zu übernehmen", sagteB20-Präsident Jürgen Heraeus während der ab-schließenden Sitzungaller B20-Arbeitsgruppen am Mittwoch in Paris. Gemeinsam mit Businessat OECD (BIAC) werden die Arbeitsgruppen das Treffen nutzen und ihreEmpfehlungen für das kommende G20-Sherpa-Treffen in dieser Wocheabstimmen.Dem G20-Motto Shaping an Interconnected World folgend, erklärteHeraeus: "Die Kooperation im B20-Prozess ist eine herausragendeChance, die globale Wirtschaftspolitik zu gestalten. UnsereWeltwirtschaft verändert sich rasch, und wir stehen vor einerVielzahl von Risiken: Klimawandel, politische Konflikte oderTerrorismus, um nur einige zu nennen. Die G20 muss die globale Agendamitbe-stimmen.""BIAC bietet den G20- und B20-Prozessen belastbares Fachwissen.Wir unter-stützen die OECD in ihrer wichtigen Aufgabe, nationale undglobale Wirtschaftspolitik zu verbessern. In einer Zeit, in dergrenzüberschreitender Handel und Investitionen häufig Bestandteilschlecht informierter Debatten sind, erweisen sich die Argumente derOECD für offene und wettbewerbsorientierte Märkte wichtiger denn je",sagte BIAC-Präsident Phil O'Reilly.B20 Germany hat sich das Motto Resilience, Responsibility andResponsiveness - Towards a Futureoriented, Sustainable World Economygegeben. Wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit muss dabei alsganzheitliches Konzept verstanden werden. Dies schließt auch neueRahmenbedingungen mit ein, um der weltweit wachsen-den Unsicherheitund den disruptiven Technologien der Digitalisierung gerecht zuwerden. Verantwortungsbewusste Führungskräfte müssen sich stärker mitHerausforderungen wie dem Klimawandel und der Digitalisierungbefassen. Angesichts einer wachsenden Anti-Globalisierungsbewegungscheint der Gedanke der Reaktionsfähigkeit zeitgemäßer denn je.Über B20Die B20 ist ein integraler Teil des G20-Prozesses und vertritt indiesem die G20-Wirtschaft. Aufgabe der B20 ist es, die G20 durchkonkrete Handlungsempfehlungen, konsolidierte Interessenvertretungund Expertise zu unterstützen. Darüber hinaus fördert die B20 denDialog von Politik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft aufinternationaler Ebene. In der B20 erarbeiten Wirtschaftsvertreter ausder G20 gemeinsame Empfehlungen und themenspezifischeHandlungsvorschläge, welche die Bandbreite der G20-Agenda abdecken.Zudem finden B20-Veranstaltungen sowie ein Austausch mit Regierungenund anderen Stakeholdern des G20-Prozesses statt. Wie dieG20-Präsidentschaft ist auch die B20-Präsidentschaft ein ganzjährigesProjekt.Über Business at OECD (BIAC)Business at OECD (BIAC) spricht für die Wirtschaft innerhalb OECD.Gegründet im Jahre 1962, tritt BIAC für eine Politik ein, die esUnternehmen aller Größen ermöglicht, zu wirtschaftlicher Entwicklungund Wohlstand beizutragen. Über BIAC bieten Unternehmen undArbeitgeberverbände der OECD und nationalen Regierungen ihrFachwissen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit,wirt-schaftlicher Rahmenbedingungen sowie des Lebensstandards an.Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: presse@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Dt. Industrie, übermittelt durch news aktuell