Bushmills Irish Whiskey: Poetischer Kurzfilm mit Foy Vance gibt im Vorfeld des St. Patrick's Day Vorgeschmack auf die echte irische Kultur

Bushmills, Nordirland (ots/PRNewswire) -Bushmills® Irish Whiskey, die älteste in Betrieb befindlicheWhiskeybrennerei in Irland, hat zur gebührenden Einstimmung auf dieFeiern zum St. Patrick's Day am 17. März einen poetischen Kurzfilmherausgebracht, der Whiskey-Liebhaber dazu ermuntert, St Patrick'sDay auf echt irische Weise wie in Irland zu begehen.(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/652608/Bushmills_Irish_Whiskey.jpg )Der Film zeigt Foy Vance, den von der Kritik gefeiertenSinger-Songwriter aus Nordirland, dessen musikalische Vision undwitziger Charme das Publikum auf der ganzen Welt verzaubert haben,das eindrückliche, aussagestarke Drehbuch stammt aus Hand von FoysFreund, dem Dichter Jon Plunkett, ebenfalls aus Nordirland.Inspiration ist das Thema Heimat und wie wichtig das Zuhause ist, einGefühl, das allen gemeinsam ist, die das irische Erbe für sichbeanspruchen, aber in anderen Gefilden leben.Vance, der die Musik für einige der größten Namen derMusikindustrie geschrieben hat, verbrachte einen Großteil seinerJugend mit Reisen durch Amerika und ließ sich schließlich in Irlandnieder, bevor er nach Schottland zog, wo er heute mit seiner Frau undseinen Kindern lebt.Er kommentiert den Film mit folgenden Worten: "Es war großartig,wieder mit der Bushmills-Familie vereint zu sein. Es ist immer einwunderbares Gefühl, nach Hause zu kommen, und mit einem Willkommenbegrüßt zu werden, das Herz und Kehle wärmt".Colum Egan, Master Distiller bei Bushmills Irish Whiskey, fügthinzu: "Wir sind die älteste in Betrieb befindliche Whiskeybrennereiin Irland. Unser Whiskey wird per Hand von der fest verwurzeltenBushmills-Gemeinschaft hergestellt, und das seit Hunderten vonJahren. Wir sind stolz auf diesen unverrückbaren Charakter, und dasliegt wirklich an den Menschen, die den Whiskey herstellen - siemachen es lieber richtig, statt populären Trends zu folgen. Foy fängtdiesen Geist in seiner Musik ein. Die Orte, an denen er gelebt hatund die Menschen, die er getroffen hat, haben seine Musik und seinSongwriting beeinflusst, und da er durch und durch Ire ist, waren wiruns sicher, dass er der ideale Botschafter ist, um die wahre Essenzdes modernen Irlands im Vorfeld des St. Patrick's Day zuzelebrieren".Der Film gipfelt in den legendären Worten des 'Bushmills Toast',inspiriert von dem uralten irischen Ritual, nach dem ein Drink alsAusdruck der Ehrung oder des guten Willens verstanden wird, und mitdiesen Worten möchte Bushmills Irish Whiskey uns alle dazu ermuntern,das Glas auf #RealIrish this St. Patrick's Day zu erheben. DenKurzfilm finden Sie unter: https://youtu.be/8RspE0zdLeA.