Busfahrer-Streik: Verdi und Arbeitgeber verhandeln über Schlichtung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer Woche Streik könnte Bewegung in den festgefahrenen Tarifstreit um die Fahrer privater Busunternehmen in Hessen kommen - doch noch ist nichts entschieden.



Derzeit verhandele man über das Schlichtungsangebot der Arbeitgeberseite, sagte Verdi-Verhandlungsführer Jochen Koppel am Dienstagmittag. Es stehe daher noch nicht fest, ob auch am Mittwoch weitergestreikt werde. Weitere Details nannte Koppel zunächst nicht.

Für Dienstag hatte die Gewerkschaft erneut rund 3100 Männer und Frauen aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Bereits in der vergangenen Woche und am Wochenende hatte der unbefristete Ausstand in mehreren hessischen Städten - darunter Frankfurt, Darmstadt und Kassel - den Busverkehr in großen Teilen lahmgelegt.

Verdi fordert für rund 4400 Busfahrer unter anderem die Erhöhung des Grundgehalts von jetzt 13,50 Euro auf 16,60 Euro die Stunde. Der Landesverband Hessischer Omnibusunternehmer (LHO) hatte sein erstes Angebot einmal aufgestockt, was Verdi aber nicht genügte. Nach mehreren Streik-Tagen hatte die Arbeitgeberseite laut Verdi dann am Sonntag eine Schlichtung vorgeschlagen, wie sei bereits im vorangegangenen Tarifstreit aus dem Jahr 2017 zum Erfolg geführt hatte./haw/DP/mis