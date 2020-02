Buschmann sieht keine Öffnung der FDP hin zur AfD

Saarbrücken (ots) - Nach der Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum neuenthüringischen Ministerpräsidenten sieht FDP-Parlamentsgeschäftsführer MarcoBuschmann keine Annäherung seiner Partei hin zur AfD. Buschmann sagte der"Saarbrücker Zeitung" (Donnerstagausgabe): "Es gibt keine Öffnung der FDP inRichtung AfD. Auch nicht ansatzweise."Ihn irritiere, "dass es überhaupt so weit kommen musste. Dafür ist auch derZickzackkurs der CDU verantwortlich", so Buschmann. Kemmerich dürfe man nungratulieren. Er sei gegen die Linkspartei und die AfD angetreten. "Das hat eineMehrheit gefunden."Zugleich betonte der Liberale: "Das ist eine krasse Ausnahmesituation." Diepolitische Lage in Thüringen sei nach der Landtagswahl außergewöhnlich undbesonders gewesen, weil beide politische Extreme so stark geworden seien. "DieseLage wünschen wir uns nirgendwo sonst."Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Original-Content von: Saarbrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell