Nach erfolgreicher Showpremiere sahen am gestrigen Montag mehr als110.000 Zuschauer die zweite Folge linear auf Sky- Erste deutsche Sport-Comedy-Show mit Moderator Frank Buschmannimmer montags um 20:15 Uhr zuerst auf Sky 1 und die Wiederholung um22.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 HD- Gäste der zweiten Show: Lothar Matthäus, Esther Sedlaczek, JörgWontorra und David OdonkorUnterföhring, 21. März 2017 - Nach der erfolgreichen Premiere in dervergangenen Woche setzt "Eine Liga für sich", die erste deutscheSport-Comedy-Show mit Frank Buschmann, ihren Erfolgskurs fort. DieShow erzielte am gestrigen Abend eine kumulierte durchschnittlicheSehbeteiligung von rund 110.000 Zuschauern und war damit um 38Prozent reichweitenstärker als in der Vorwoche. "Eine Liga für sich"war damit auch erneut die reichweitenstärkste Sendung am Montagabendaller Sky Entertainment- und Fiction-Kanäle. Zudem enthalten dieseReichweiten nicht die Abrufzahlen auf Sky Go, Sky On Demand sowie aufSky Ticket und Out-of-Home.Christian Asanger, Vice President Entertainment Channels bei SkyDeutschland: "Sport und Entertainment, das passt einfach perfektzusammen. Die starken Reichweiten von 'Eine Liga für sich' zeigen,dass wir mit der Show genau den Nerv unserer Zuschauer getroffenhaben."Mehr zu "Eine Liga für sich - Buschis Sechserkette":Moderator Frank Buschmann lässt in jeder wöchentlichen Ausgabe zweiTeams, bestehend aus jeweils drei Prominenten gegeneinander antreten.In verschiedenen Spielrunden müssen die Gäste nicht nur ihrsportliches Wissen, sondern auch bei körperlichen Herausforderungenihr Geschick unter Beweis stellen. Pro gewonnener Runde werden Punktevergeben. Im großen Finale der Show muss jeweils ein Team-Mitgliedeine strapaziöse Aufgabe absolvieren, während die beiden anderenTeam-Mitglieder Fragen beantworten. Am Ende siegt die Mannschaft mitden meisten Punkten. Die 50-minütige Show verbindet wie kein anderesFormat im deutschen Fernsehen Sport, Comedy und Entertainment und dasnicht nur für sportinteressierte Zuschauer. Das britische Original "ALeague of Their Own" mit Moderator James Corden, bekannt aus der"Late Late Show" und "Carpool Karaoke", läuft in Großbritannien seit2010 überaus erfolgreich ebenfalls auf Sky 1. Die deutsche Versionwird von RedSeven Entertainment produziert.