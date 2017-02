Busch überschreitet bei geplanter Pfeiffer-Vacuum-Übernahme 30 Prozent-Schwelle

Weitere Suchergebnisse zu "Pfeiffer Vacuum":

MAULBURG/ASSLAR (dpa-AFX) - Bei der geplanten Übernahme des Branchenrivalen Pfeiffer Vaccum kann die Busch-Gruppe einen Teilerfolg vermelden.



Mit den angedienten Aktien belaufe sich der Anteil an dem Spezialpumpenhersteller aus dem TecDax nun auf knapp über 30 Prozent, teilte Busch am Donnerstag in Maulburg mit. Damit werde bei Vollzug des Angebots die übernahmerechtliche Kontrollschwelle überschritten. "Wir sind sehr zufrieden, dass wir bereits jetzt die 30 Prozent überschritten haben", sagte Busch-Geschäftsführer Sami Busch.

Busch hatte 96,20 Euro geboten und das Angebot nicht an eine bestimmte Schwelle geknüpft. Der Aktienkurs von Pfeiffer schloss am Mittwoch bei 103,35 Euro. Busch hielt bereits bei Beginn des Angebots mittelbar und unmittelbar knapp 30 Prozent der Anteile. Seit Beginn der Angebotsfrist vor zehn Tagen seien 2438 Aktien angedient worden./men/la/fbr