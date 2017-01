Busch-Gruppe will Pfeiffer Vaccum übernehmen

Weitere Suchergebnisse zu "TecDAX (Performance)":

MAULBURG/ASSLAR (dpa-AFX) - Die Busch-Gruppe aus dem Schwarzwald hat für den Vakuumpumpen-Spezialist Pfeiffer Vacuum ein Bargebot vorgelegt.



Je Pfeiffer-Aktie biete das Familienunternehmen 96,20 Euro, teilte die Gesellschaft am Dienstag in Maulburg mit. Damit werde die TecDax -Gesellschaft mit rund 949 Millionen Euro bewertet. Zum gewichteten Drei-Monats-Durchschnitt entspreche dies einem Aufschlag von rund 12 Prozent. Vor dem Gebot hielt die Busch-Gruppe bereits knapp 30 Prozent an der Gesellschaft. Das Überschreiten dieser Schwelle macht ein Gebot erforderlich. Pfeiffer-Aktien legten vorbörslich um 6,7 Prozent auf knapp 99 Euro zu.

Das nun vorgelegte Angebot enthalte keine Mindestannahmeschwelle, hieß es weiter. Beide Unternehmen sollen weiterhin separat geführt werden. Mit dem Schritt setze Busch auf weitere Wachstumspotenziale in der Vakuumindustrie und sichere seine Beteiligung langfristig ab. Mit dem Abschluss der Transaktion werde im zweiten Quartal 2017 gerechnet, hieß es weiter. Die Busch-Gruppe beschäftigt weltweit rund 3000 Mitarbeiter. Pfeiffer setzte 2015 mit mehr als 2300 Mitarbeitern 451,5 Millionen Euro um./jha/fbr