Busbranche: Bundesregierung soll Lippenbekenntnisse beenden

BERLIN (dpa-AFX) - Nach sechs Wochen Corona-Stopp sendet die private Busbranche einen Hilferuf an die Bundesregierung.



Der Busmittelstand sei der Verlierer der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus, heißt es in einem offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Finanzminister Olaf Scholz (SPD), der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

"Jeden Tag gehen Mitgliedsbetriebe durch das verhängte Reiseverbot und die fehlenden Soforthilfen in die unverschuldete Insolvenz", schreibt der Verband. "Unsere Geduld ist am Ende." Statt Autogipfeln müsse es Hilfen für die Busbranche geben. Die Zeit der Lippenbekenntnisse sei vorbei.

Gefordert werden eine Freigabe für Busreisen und Lockerungen bei Hotels und Gaststätten, ein Soforthilfeprogramm für die Fahrzeugkosten, eine Gutscheinlösung für Stornokosten und ein Konjunkturprogramm, damit Menschen wieder Busreisen unternehmen. Zudem müsse beim Bus wie bei der Bahn ein reduzierter Mehrwertsteuersatz gelten./bf/DP/zb