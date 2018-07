Bus Online: Aktienanalyse vom 02.07.2018

Für die Aktie Bus Online aus dem Segment "Kommunikationsausrüstung" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Shenzhen am 29.06.2018 ein Kurs von 3,52 CNY geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Bus Online auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ gegenüber der Aktie eingestellt. Die Stimmung lag an vier Tagen im positiven Bereich, während an fünf Tagen eine negative Diskussion überwog. An drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die Kommunikation über Bus Online bewegt sich aktuell in einem relativ neutralen Bereich. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Sell"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Sell"-Rating festhalten.

2. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Bus Online-RSI ist mit einer Ausprägung von 46,34 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 81,22, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Sell" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Sell".

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Bus Online beträgt das aktuelle KGV 9,69. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Hardware" haben im Durchschnitt ein KGV von 381,35. Bus Online ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.