Bus Display setzt InnoTrans unter Strom (FOTO)

Berlin (ots) -Klimafreundlicher Verkehr - auf der Schiene längst Realität. Undauch auf der Straße ist mit Blick auf den Klimaschutz die Umrüstungauf Elektrofahrzeuge fast schon eine Notwendigkeit. Das Bus Displayder InnoTrans stellt vom 18. bis 21. September genau dieses Thema inden Fokus. Die einzigartige Ausstellungsfläche im zentral gelegenenSommergarten verbindet eine Präsentationsfläche für E-Busse im StaticDisplay mit einer 500 Meter langen Testfahrstrecke zur Demonstrationder Fahrzeuge.In diesem September werden die InnoTrans-Fachbesucher auf dem BusDisplay die Neuheiten von gleich vier Neu-Ausstellern kennenlernen.Alstom, eigentlich marktführender Spezialist für den Bau vonSchienenfahrzeugen, präsentiert auf dem Bus Display derWeltöffentlichkeit erstmalig den 'Aptis'. Der Elektro-Bus, dergemeinsam mit der Alstoms-Tochter NTL entwickelt wurde, erinnert inder Tat eher an eine Straßenbahn auf Rädern. Das liegt unter andereman der Karosserie und dem durchgehend niedrig liegenden Boden. Zudemist das Fahrzeug sehr wendig, weil alle vier Räder gelenkt werdenkönnen.Aus Finnland kommt der E-Bus-Serienhersteller Linkker mit demFahrzeugmodell Linkker 12+. Der Bus zeichnet sich durch seineLeichtbauweise und eine hohe Energieeffizienz aus. Eine besondersleistungsstarke Lithium-Titanatoxyd-Batterie und kurzeZwischenladungszeiten sollen Tagesumläufe von bis zu 350 Kilometermöglich machen.Zum präsentierten Leistungsangebot vom französischenKomponentenhersteller Faiveley Transport zählen Bordnetzumrichter undKlimaanlagen sowie Komponenten des gesamten Antriebsstranges fürBusse und Züge. Technische Unterstützung bei Verkäufen von Handy-,Online- und Firmen-Tickets finden Fachbesucher beim viertenDebütanten LogPay Mobility Services.Sileo aus Salzgitter, Solaris aus Polen und VDL aus denNiederlanden werden ebenfalls wieder ihre Fahrzeuge vorführen. Sileohat den emissionsfreien Doppelgelenkbus Sileo S25 angemeldet. Solarisbringt gleich zwei Busse aufs Messegelände: den Oberleitungsbus-TypTrollino 12 sowie den rein elektrisch betriebenen Batterie-Linienbusin Niederflurbauweise Urbino 12 electric. Neben dem Bus Display aufdem Freigelände präsentiert die französische Firma SA Lohr Industrieihr neuartiges Nahverkehrssystem 'i-Cristal', das über einenSelbstfahr-Modus verfügt.Thematisch angegliedert ist das Bus Display an das Segment PublicTransport, mit über 22.000 m² das drittgrößte Segment der InnoTrans.Gerade in Großstädten und urbanen Räumen kommt dem öffentlichenPersonennahverkehr (ÖPNV) in Hinblick auf Elektromobilität eineVorreiterrolle zu.Premiere für International Bus ForumDen Trend zur Elektrifizierung des straßengebunden ÖPNV wirderstmals auch das International Bus Forum aufgreifen. Die inhaltlicheGestaltung dieses neuen Formats, welches Bestandteil der InnoTransConvention sein wird, erfolgt durch den Verband DeutscherVerkehrsunternehmen (VDV).Titel "Elektrobusse im ÖPNV: Lösung für Luftreinhaltung undKlimaschutz im städtischen Verkehr?"Datum: 20. September 2018, 14 bis 16 Uhr Ort: Halle 7.3, RaumBerlinInformationen zum Thema Digitalisierung am Beispiel von Bus undBahn im öffentlichen Verkehr finden Fachbesucher zeitgleich im DialogForum. Diese Expertenrunde im Palais am Funkturm wird veranstaltetvom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) und dem DeutschenVerkehrsforum (DVF).Über die InnoTransDie InnoTrans ist die internationale Leitmesse fürVerkehrstechnik, die alle zwei Jahre in Berlin stattfindet. 137.391Fachbesucher aus 119 Ländern informierten sich auf der jüngstenVeranstaltung bei 2.955 Ausstellern aus 60 Ländern über dieInnovationen der globalen Bahnindustrie. Zu den fünf Messesegmentender InnoTrans zählen Railway Technology, Railway Infrastructure sowiePublic Transport, Interiors und Tunnel Construction. Veranstalter derInnoTrans ist die Messe Berlin. Die 12. InnoTrans findet vom 18. bis21. September 2018 auf dem Berliner Messegelände statt. MehrInformationen stehen online unter www.innotrans.de bereit.Pressekontakt:InnoTransDaniela GäbelMessedamm 2214055 Berlingaebel@messe-berlin.dewww.innotrans.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell