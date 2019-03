Burnout und Depressionen bei Ärzten weit verbreitet

Finanztrends Video zu



Neue Medscape-Umfrage zeigt: Jeder vierte Arzt in Deutschland hatDepressionen, jeder fünfte eine Kombination aus Burnout undDepression. Im internationalen Vergleich geht es Medizinern bezüglichBurnout hierzulande noch gut - bei Depressionen liegen sie an derSpitze.München (ots/PRNewswire) - Fast jeder zweite Arzt in Deutschlandberichtet von Gefühlen körperlicher, emotionaler und mentalerErschöpfung. Dies ergab die Umfrage "Burnout und Depressionen beiÄrzten in Deutschland" von Medscape, einem führendenInformationsportal für Ärzte und andere Gesundheitsberufe.Psychische Probleme wie Burnout oder Depressionen sind unterdeutschen Ärzten weit verbreitet: 24 Prozent der Ärzte geben in derUmfrage an, dass sie unter Depressionen und depressiven Verstimmungenleiden. 9 Prozent bezeichnen ihre Symptome als eine Kombination ausBurnout und Depression. 12 Prozent sprechen nur von Burnout. Nur 56Prozent sagen, dass sie keine dieser Erkrankungen haben oder derenSymptome an sich wahrnehmen.Die Ursachen sehen die Ärzte vor allem in ihrem Job. Jeder Zweitemit einer Depression gibt an, dass sein Berufsalltag zu seinenSymptomen beiträgt. Wer im Krankenhaus arbeitet, nennt diesen Grundetwas häufiger als niedergelassene Ärzte.Das sind die Faktoren, die krank machenÄrzte in Deutschland, die unter einem Burnout leiden, empfindenvor allem die Verwaltungsaufgaben (52 Prozent) als große Belastung.Zu viele Arbeitsstunden (50 Prozent), mangelnde Anerkennung imsozialen Umfeld (36 Prozent), die zu starke Gewinnorientierung (32Prozent), die unzureichende Vergütung (26 Prozent), staatlicheRegulierungen (18 Prozent) oder die zunehmende Computerisierung (18Prozent) sind weitere wichtige Faktoren. Die Symptome eines Burnoutsdauern bei 60 Prozent seit mehr als einem Jahr an. Die Mehrheitbeschreibt sie als "mittlere Intensität".Auch wenn Ärzte sich nicht scheuen, von einer Depression zusprechen - so stufen sie ihr Leiden doch als nicht so dramatisch ein:Dreiviertel der Befragten, die angeben, dass sie unter einerDepression leiden, bezeichnen die Symptome als eher leicht. Siefühlen sich traurig oder "down", was als depressive Verstimmungdefiniert wird. In den Kommentaren äußern die Teilnehmer häufig, dasssie "gereizt sind, schlecht schlafen, sich erschöpft fühlen undzurückziehen. Freunde und Familie werden vernachlässigt." Die guteNachricht: Nur 6 von 100 Ärzten würden von ihren psychischenProblemen als schwere Form, also einer "klinisch manifesten"Depression sprechen.Wie sehr leiden die Patienten unter überlasteten Ärzten?41 Prozent der Ärzte mit einer Depression gehen selbst davon aus,dass sich ihre persönlichen Probleme nicht auf das Verhältnis zuihren Patienten auswirken. Aber gleichzeitig sagen 37 Prozent, dasssie genervt sind, 25 Prozent bezeichnen sich als manchmalunfreundlich. Die Umfrage macht auch deutlich: Am häufigsten lassenÄrzte Ihre Unzufriedenheit an ihren Mitarbeitern aus.Medscape fragte seine registrierten Ärzte, welche Symptome einesBurnouts oder einer Depression sie haben. Dazu zählen zum Beispielauch Frustration und Zynismus im Job, sowie Zweifel an der eigenenKompetenz und Qualität der Arbeit. 615 Leser haben den ausführlichenFragebogen der Umfrage (nicht repräsentativ) beantwortet. Der Reportzeigt auch auf, wo sich Ärzte Hilfe holen und was sie selbstunternehmen, um einen gesunden Ausgleich zum Stress im Job zuschaffen. So ist ein differenziertes Bild über die Ursachen undunterschiedlichen Formen der Überlastung im Arztberuf entstanden.Deutschen Ärzten geht es noch vergleichsweise gutDass die Probleme über die Grenzen hinweg gravierend sind undMediziner auch in anderen Ländern an ihre Belastungsgrenzen stoßen,dokumentiert der internationale Burnout-Report "Global Physicians'Burnout and Lifestyle Comparisons" von Medscape. Außer in Deutschlandwurde die gleiche Umfrage auch in fünf weiteren Ländern - Frankreich,Portugal, Spanien, USA und Großbritannien - durchgeführt.Insgesamt haben 20.000 Ärzte daran teilgenommen. Demnach fühltsich im internationalen Durchschnitt mehr als jeder dritte Arzt (37Prozent) ausgebrannt oder leidet unter beidem: Burnout und Depression(1). Im Ländervergleich schneidet Deutschland bei Burnout (12Prozent) oder Burnout plus Depressionen (21 Prozent) also nochvergleichsweise gut ab.Ärzte aus Portugal und Spanien melden dabei noch deutlich höhereBurnout-Raten als ihre Kollegen in anderen Ländern (47 Prozentbeziehungsweise 43 Prozent). In Großbritannien liegt die Rate bei 32Prozent, in den USA bei 40 Prozent und in Frankreich bei 42 Prozent.Dafür liegen die Deutschen im Ländervergleich bei Depressionen mitAbstand an der Spitze. Fast jeder vierte deutsche Arzt (24 Prozent)gibt an, depressiv zu sein. Im Vergleich zu den Kollegen ausFrankreich (6 Prozent), Vereinigtes Königreich und USA (4 Prozent),Portugal (3 Prozent) und Spanien (1 Prozent) liegen die DeutschenMediziner hier weit vorne.Wenige Ärzte suchen HilfeDie Mehrheit der deutschen Ärzte gab an, keine professionelleHilfe bei Burnout und/oder Depressionen zu suchen (60 Prozent). DieGründe: Die Erkrankung ist nicht schwer genug (46 Prozent), zu wenigZeit durch die Arbeit (33 Prozent) oder die Einschätzung, dieSituation auch ohne professionelle Hilfe bewältigen zu können (38Prozent). Im Bereich der eigenen Lebensführung bleiben Ärzte hinterden Empfehlungen für ihre Patienten zurück. So treiben zum Beispielin Deutschland nur die Hälfte der Ärzte mehrmals pro Woche Sport. Waskann langfristig am besten gegen Burnout helfen? Eine bessereBezahlung, sagen immerhin 38 Prozent der Kollegen in dieser Umfrage."Medscapes erster globaler Vergleichsbericht über Burnout undDepressionen bei Ärzten zeigt, dass viel zu viele Ärzte unter Burnoutund Depressionen leiden, vor allem aufgrund übermäßiger Bürokratie",sagt Veronique Duqueroy, Redaktionsmitglied von Medscape Global undMitautorin des Berichts. "Viele Ärzte haben keine Unterstützung amArbeitsplatz und manch einer denkt daran, die Medizin aufzugeben. DerBericht zeigt daher deutlich, dass sich die Arbeitsbedingungen zumWohle der Ärzte und ihrer Patienten global deutlich verbessernmüssen."Die vollständigen Ergebnisse der Umfragen finden Sie unterfolgenden Link:1: Burnout und Depressionen bei Ärzten in Deutschland:https://deutsch.medscape.com/diashow/49000679?faf=12: Global Physicians' Burnout and Lifestyle Comparisonshttps://www.medscape.com/slideshow/2019-global-burnout-comparison-6011180?faf=1(1) Hinweis: Sofern sich Angaben nicht auf ein bestimmtes Landbeziehen, wurden die Prozentsätze über alle sechs Länder derBefragten gemittelt. Wenn eine Spanne angegeben wird, spiegelt diesdie Spanne der Antworten in allen sechs Ländern wider.Über die Umfrage "Globaler Burnout- und Lifestyle-Vergleich vonÄrzten"Die Umfrage wurde von Medscape online durchgeführt; es gab rund20.000 Teilnehmer aus sechs Ländern (Frankreich (968), Deutschland(615), Portugal (800), Großbritannien (956), Spanien (1.053) und USA15.543)). 