Burn-out durch Diabetes - Wenn die Krankheit einen Menschen plötzlich überfordert

Baierbrunn (ots) - Vielen Menschen mit Diabetes macht der Alltagmit ihrer Krankheit seelisch zu schaffen. "Diabetes ist ein ständigerBegleiter, den man nicht loswird", erläutert Prof. Bernhard Kulzer,leitender Psychologe am Diabeteszentrum Mergentheim, imApothekenmagazin "Diabetes Ratgeber". "Der Blutzucker musskontrolliert werden, man schluckt Tabletten, spritzt Insulin." Hinzukomme oft noch die Angst vor Unterzuckerungen oder Folgekrankheiten."Das kann auf Dauer einfach zu viel werden." Irgendwann fühle mansich nur noch ausgelaugt, müde und ausgebrannt - ein typisches"Diabetes-Burn-out". Die Grenzen zu einer Depression seien dannhäufig fließend. "Auch deshalb sollten sich Betroffene unbedingtHilfe suchen", so Kulzer. "Das ist umso wichtiger, als sich dieZuckerwerte im Rahmen eins Burn-outs oft verschlechtern, was dasRisiko für Diabetes-Folgekrankheiten, zum Beispiel für Herzprobleme,erhöht." Oft helfe schon eine Diabetes-Schulung, um sich wiederbesser zu motivieren. Dort werde auch besprochen, wie man denDiabetes geschickt in seinen Alltag integriert.