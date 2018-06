Burn-out? Welche Warnsignale man ernst nehmen sollte / Neuer BGW-Ratgeber für Führungskräfte (FOTO)

Hamburg (ots) -Überlastet, erschöpft, ausgebrannt: Immer wieder hört man, dasssich jemand so fühlt - häufig im beruflichen Kontext. Burn-out ist daein gängiges Schlagwort und bleibt doch oft diffus. DieBerufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW)gibt Tipps, welche Warnsignale man ernst nehmen sollte und wieFührungskräfte mit psychisch beanspruchten Beschäftigtenprofessionell umgehen.Ein schleichender Prozess"Eine allgemeingültige Definition für Burn-out gibt es nicht",erklärt Dr. Sabine Gregersen, Psychologin bei der BGW."Ausgebranntsein ist eher ein Oberbegriff für meist beruflichbedingte Erschöpfung." Herausforderungen werden zur Überlastung,dauerhafter Stress und Anspannung können nicht mehr bewältigt werden.Das sogenannte Burn-out-Syndrom ist somit kein Zustand, sondernein schleichender Prozess, wie die Expertin erläutert: "DieVerausgabung hält über eine längere Zeit an - und irgendwann ist dieso ausgeprägt, dass der 'Akku' leer ist und nicht mehr aufgeladenwerden kann."Typische AnzeichenSymptome, die auf ein Burn-out-Syndrom hinweisen, können aufverschiedenen Ebenen auftreten:- körperlich: chronische Müdigkeit, Mangel an Energie,Schlafstörungen, ...- emotional: Überdruss, Niedergeschlagenheit, Gefühl von innererLeere, ...- geistig-mental: Konzentrationsschwäche, Vergesslichkeit, Verlustan Kreativität, Gedanken der Sinnlosigkeit, ...- sozial: sozialer Rückzug, Verständnislosigkeit für andere,Unfähigkeit zuzuhören, ...Wann Vorgesetzte handeln solltenAuf die psychische Gesundheit der Beschäftigten haben zahlreicheFaktoren Einfluss, auch der oder die Beschäftigte selbst. Jedochgehört es ebenfalls zu den Aufgaben von Führungskräften,professionell mit psychisch beanspruchten Beschäftigten umzugehen.Nicht immer gelingt es, psychische Überlastung frühzeitig zuerkennen. Es gibt Menschen, die seelische Not und psychischeErschöpfung sehr lange verbergen. "Zudem bewegt man sich häufig ineiner Grauzone", fügt Gregersen hinzu. "Oft ist schwer zu sagen, obgewisse Anzeichen auf Ausnahmesituationen zurückzuführen sind oder obsie eine andauernde Veränderung der betreffenden Person zum Ausdruckbringen."Handlungsbedarf besteht für Führungskräfte in folgenden Fällen:- Wenn sie Verhaltensänderungen bei ihren Beschäftigten bemerken,die untypisch, irritierend oder nicht nachvollziehbar sind.- Wenn Verhaltensänderungen dauerhaft sind und/oder ein einzelnerAspekt stark ausgeprägt ist.- Wenn sich das Verhalten der betroffenen Person negativ auf dassoziale Miteinander, die Arbeitsmotivation und die kollegialeZusammenarbeit auswirkt.- Wenn das Verhalten gegenüber Dritten, etwa der Kundschaft oderKlientinnen und Klienten, kritisch wird.Was Vorgesetzte tun können"Zeigen sich Warnsignale, sollten Führungskräfte frühzeitig dasGespräch suchen", rät Gregersen. "Sie stellen aber keine Diagnose undleisten auch keine psychologische Beratung. Vielmehr geht es in dem Gespräch darum, die eigene Wahrnehmung von Auffälligkeiten zu beschreiben, ohne diese zu bewerten." Ziel sollte sein, herauszufinden, was bei Bedarf für die betroffene Person getan werden kann und wie sich die Situation gemeinsam verbessern lässt. Bei Bedarf empfiehlt es sich, professionelle Hilfe zu vermitteln.
Ratgeber für Führungskräfte und Unternehmensleitungen
Checklisten und weitere Arbeitshilfen sowie vertiefende Informationen zum Thema bietet ein neuer BGW-Ratgeber für Führungskräfte und Unternehmensleitungen. Die Broschüre "Erschöpfung erkennen - sicher handeln" findet sich unter www.bgw-online.de, Suchbegriff: 08-00-115. 