Burlington Stores: Das ist schon in aller Munde!

Für die Aktie Burlington Stores stehen per 24.08.2018 167,47 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Burlington Stores zählt zum Segment "Bekleidung Einzelhandel".

Wie Burlington Stores derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Burlington Stores verläuft aktuell bei 133,29 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Buy", insofern der Aktienkurs selbst bei 167,47 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +25,64 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 155,19 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Burlington Stores-Aktie der aktuellen Differenz von +7,91 Prozent und damit einem "Buy"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Buy".

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 19 Analystenbewertungen für die Burlington Stores-Aktie abgegeben. Davon waren 17 Bewertungen "Buy", 1 "Hold" und 1 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Burlington Stores-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Burlington Stores vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 143 USD. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -14,61 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (167,47 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Sell"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Burlington Stores somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 26,9. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Burlington Stores zahlt die Börse 26,9 Euro. Dies sind 30 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Retail - Discretionary" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 38,58. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.