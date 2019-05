Burkina Faso im Strudel der Gewalt: Situation für Kinder katastrophal / SOS-Kinderdörfer weiten Hilfe aus

--------------------------------------------------------------Mehr SOS-Infoshttp://ots.de/Sivr1T--------------------------------------------------------------Barsalogho (ots) - Jungen werden von bewaffneten Milizen alsKindersoldaten rekrutiert, Mädchen Opfer von sexueller Gewalt - "dieSituation der Kinder in Burkina Faso ist verzweifelt", berichtetMadougou Mamoudou, Nothilfekoordinator der HilfsorganisationSOS-Kinderdörfer in West- und Zentralafrika aus der Region.Kaum beachtet von der internationalen Öffentlichkeit ist eines derärmsten und am wenigsten entwickelten Länder der Welt vor ein paarMonaten in den Strudel der Gewalt hineingezogen worden, der die ganzeSahel-Zone schon seit Langem erfasst: In Folge von terroristischenAttacken sowie Konflikten zwischen Bauern und Viehhütern sind 135.000Menschen im Norden und Osten des westafrikanischen Staats auf derFlucht, über eine Million Menschen auf Hilfe angewiesen - "und jedenTag kommen Hunderte weitere hinzu", sagt Mamoudou.Vor allem die Lage der Kinder habe sich dramatisch verschlechtert.Die Folgen der Gewalt bedrohten sie in allen Lebensbereichen: "Anüber 1.000 Schulen wird nicht mehr unterrichtet, Krankenstationenwurden geschlossen, Familien auf der Flucht vor der Gewaltauseinandergerissen", sagt Mamoudou. "Die Kinder sind mannigfachenBedrohungen ausgesetzt. Mädchen werden zum Beispiel vergewaltigt oderzwangsverheiratet, Jungen häufig als Kindersoldaten rekrutiert. Undwenn die Kinder keine Schule mehr besuchen, wird dieses Land niemalseine Chance haben, sich aus der Armut und Krise zu befreien."Erschwerend für die Arbeit der SOS-Kinderdörfer sei dieangespannte Sicherheitssituation. "Es gibt bereits heute großeGebiete, in die sich keine Sicherheitskräfte mehr trauen, und deshalbkönnen auch wir Hilfsorganisationen viele Betroffene nur unterLebensgefahr erreichen", sagt Mamoudou.Trotz der großen Herausforderungen und gefährlichen Bedingungenfür Helfer weiten die SOS-Kinderdörfer ihre Hilfe im Krisenstaat aus.Die Hilfsorganisation errichtet Nothilfe-Kitas für dieFlüchtlingskinder und stellt Nahrung und psychosoziale Betreuung zurVerfügung. Darüber hinaus richtet SOS temporäre Notschulen ein,stellt Lernmaterial zur Verfügung und kümmert sich um die Betreuung."Wir wollen in den nächsten Monaten 1.200 Kinder unterstützen.Aber das kann nur der Anfang sein", sagt Mamoudou. "Doch von dieserKrise bekommt leider die internationale Öffentlichkeit viel zu wenigmit und es gibt viel zu wenig finanzielle Unterstützung. Wenn wirjetzt nicht handeln, verlieren wir eine ganze Generation anKrankheit, Armut und Gewalt."Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Boris BreyerStellvertretender PressesprecherSOS-Kinderdörfer weltweitTel.: 089/179 14-287E-Mail: boris.breyer@sos-kd.orgwww.sos-kinderdoerfer.deOriginal-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit, übermittelt durch news aktuell